रोज नॉनव्हेज खाल्ल्याने शरीरात होतात 'हे' बदल!

Aarti Badade

आहाराचा आरोग्यावर परिणाम

मांसाहार चवीला चांगला असला तरी, त्याचे अतिसेवन शरीरासाठी आणि मनासाठी अत्यंत धोकादायक ठरू शकते, असे अनेक संशोधनातून समोर आले आहे.

पचनसंस्थेवर येतो ताण

जास्त नॉनव्हेज खाल्ल्याने पचनक्रिया बिघडते. विशेषतः ज्यांना शाकाहाराची सवय आहे, त्यांच्या शरीरात मांसाहार पचवण्यासाठी पुरेसे एन्झाइम्स तयार होत नाहीत.

हृदयविकार आणि कोलेस्ट्रॉल

मांसाहारामुळे शरीरातील 'बॅड कोलेस्ट्रॉल' झपाट्याने वाढते. यामुळे उच्च रक्तदाब (BP) आणि हृदयविकाराचा धोका वाढतो.

कॅन्सरसारख्या आजारांचा धोका

जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) अहवालानुसार, प्रक्रिया केलेले किंवा जास्त शिजवलेले मांस धूम्रपानाइतकेच घातक असू शकते, ज्यामुळे कॅन्सरचा धोका निर्माण होतो.

मानसिक आरोग्यावर परिणाम

संशोधनानुसार, जास्त मांसाहार केल्याने एकाग्रता कमी होते, चिडचिडेपणा वाढतो आणि स्वभाव रागीट होऊ शकतो. यामुळे मन अस्वस्थ राहते.

गंभीर आजारांना निमंत्रण

अति मांसाहारामुळे मधुमेह, किडनीचे आजार, सांधेदुखी (Arthritis), अल्सर आणि लठ्ठपणा यांसारखे गंभीर आजार जडण्याची शक्यता जास्त असते.

शाकाहाराचे महत्त्व

शाकाहारी अन्न पचायला हलके असते. ते माणसाला दीर्घायुष्य, निरोगी शरीर आणि शांत मन देण्यास मदत करते. शाकाहारी लोक अधिक सहनशील आणि आनंदी राहतात.

योग्य संतुलन राखा

जर तुम्हाला मांसाहार करायचा असेल, तर तो मर्यादित प्रमाणात करा. आहारात पालेभाज्या आणि फळांचा समावेश करून स्वतःला फिट ठेवा!

