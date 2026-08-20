20 ऑगस्ट 2026 राशीभविष्य! काही राशींना आर्थिक लाभ, तर काहींनी घ्यावी काळजी

Aarti Badade

मेष :

आर्थिक निर्णय पुढे ढकलावेत. कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको.

horoscope

|

Sakal

वृषभ :

आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल.

horoscope

|

Sakal

मिथुन :

हितशत्रुंवर मात कराल. दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता.

horoscope

|

Sakal

कर्क :

मुलामुलींचे प्रश्‍न मार्गी लागतील. बौद्धिक क्षेत्रात प्रगती होईल.

horoscope

|

Sakal

सिंह :

राहत्या जागेचे प्रश्‍न मार्गी लावू शकाल. तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंधी व प्रसिद्धी लाभेल.

horoscope

|

Sakal

कन्या :

एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येवून पडेल. शत्रुपिडा नाही.

horoscope

|

Sakal

तुळ :

काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता. व्यवसायात वाढ होईल.

horoscope

|

Sakal

वृश्‍चिक :

जोडीदाराचा सल्ला लाभदायक ठरेल. कौटुंबीक जीवनात सुसंवाद साधाल.

horoscope

|

Sakal

धनु :

आर्थिक निर्णय शक्यतो पुढे ढकलावेत. काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील.

horoscope

|

Sakal

मकर :

प्रियजनांचा सहवास लाभेल. महत्त्वाच्या गाठीभेटी पार पडतील.

कुंभ :

शासकीय कामे मार्गी लागतील. वरिष्ठांचे सहकार्य लाभेल.

horoscope

|

Sakal

मीन :

काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल. एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल.

horoscope

|

Sakal

आजार येण्यापूर्वी शरीर देते ‘हे’ संकेत; वेळीच ओळखा लक्षणे

Early Warning Signs of Illness

|

Sakal

येथे क्लिक करा