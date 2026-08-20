20 ऑगस्ट 2026 राशीभविष्य! काही राशींना आर्थिक लाभ, तर काहींनी घ्यावी काळजी

Aarti Badade
आर्थिक निर्णय पुढे ढकलावेत. कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको.
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Sakal
आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल.
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Sakal
हितशत्रुंवर मात कराल. दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता.
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Sakal
मुलामुलींचे प्रश्न मार्गी लागतील. बौद्धिक क्षेत्रात प्रगती होईल.
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Sakal
राहत्या जागेचे प्रश्न मार्गी लावू शकाल. तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंधी व प्रसिद्धी लाभेल.
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Sakal
एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येवून पडेल. शत्रुपिडा नाही.
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Sakal
काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता. व्यवसायात वाढ होईल.
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Sakal
जोडीदाराचा सल्ला लाभदायक ठरेल. कौटुंबीक जीवनात सुसंवाद साधाल.
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Sakal
आर्थिक निर्णय शक्यतो पुढे ढकलावेत. काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील.
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Sakal
प्रियजनांचा सहवास लाभेल. महत्त्वाच्या गाठीभेटी पार पडतील.
शासकीय कामे मार्गी लागतील. वरिष्ठांचे सहकार्य लाभेल.
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Sakal
काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल. एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल.
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Early Warning Signs of Illness
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