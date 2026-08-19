आजार येण्यापूर्वी शरीर देते ‘हे’ संकेत; वेळीच ओळखा लक्षणे

Aarti Badade

सुरुवातीचे संकेत

शरीरात सतत जाणवणारे छोटे बदल कधी कधी आरोग्याच्या समस्यांचे सुरुवातीचे संकेत असू शकतात.

Early Warning Signs of Illness

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Sakal

पुरेशी झोप

पुरेशी झोप घेऊनही सतत थकवा जाणवत असेल तर अशक्तपणा, पोषणतत्त्वांची कमतरता किंवा इतर कारणे असू शकतात.

Early Warning Signs of Illness

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Sakal

वजन

कोणतेही स्पष्ट कारण नसताना वजन झपाट्याने कमी किंवा वाढत असेल तर त्याकडे लक्ष देणे महत्त्वाचे आहे.

Early Warning Signs of Illness

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Sakal

पचनाच्या सवयी

वारंवार अपचन, बद्धकोष्ठता किंवा पचनाच्या सवयींमध्ये बदल जाणवत असतील तर तज्ज्ञांचा सल्ला घ्या.

Early Warning Signs of Illness

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Sakal

तणाव

सतत झोप न लागणे, अस्वस्थता किंवा बेचैनी ही तणावासह काही आरोग्य समस्यांशी संबंधित असू शकते.

Early Warning Signs of Illness

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Sakal

छातीत अस्वस्थता

सतत अशक्तपणा, दम लागणे किंवा छातीत अस्वस्थता जाणवत असल्यास विलंब न करता डॉक्टरांकडून तपासणी करून घ्या.

Early Warning Signs of Illness

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Sakal

वैद्यकीय सल्ला

ही लक्षणे अनेक कारणांमुळे दिसू शकतात, त्यामुळे स्वतःहून आजार ठरवण्याऐवजी सतत त्रास असल्यास वैद्यकीय सल्ला घेणे योग्य ठरते.

Early Warning Signs of Illness

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Sakal

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Is Sabudana a Good Source of Protein

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Sakal

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