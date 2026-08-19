आजार येण्यापूर्वी शरीर देते ‘हे’ संकेत; वेळीच ओळखा लक्षणे

Aarti Badade
शरीरात सतत जाणवणारे छोटे बदल कधी कधी आरोग्याच्या समस्यांचे सुरुवातीचे संकेत असू शकतात.
Early Warning Signs of Illness
Sakal
पुरेशी झोप घेऊनही सतत थकवा जाणवत असेल तर अशक्तपणा, पोषणतत्त्वांची कमतरता किंवा इतर कारणे असू शकतात.
Early Warning Signs of Illness
Sakal
कोणतेही स्पष्ट कारण नसताना वजन झपाट्याने कमी किंवा वाढत असेल तर त्याकडे लक्ष देणे महत्त्वाचे आहे.
Early Warning Signs of Illness
Sakal
वारंवार अपचन, बद्धकोष्ठता किंवा पचनाच्या सवयींमध्ये बदल जाणवत असतील तर तज्ज्ञांचा सल्ला घ्या.
Early Warning Signs of Illness
Sakal
सतत झोप न लागणे, अस्वस्थता किंवा बेचैनी ही तणावासह काही आरोग्य समस्यांशी संबंधित असू शकते.
Early Warning Signs of Illness
Sakal
सतत अशक्तपणा, दम लागणे किंवा छातीत अस्वस्थता जाणवत असल्यास विलंब न करता डॉक्टरांकडून तपासणी करून घ्या.
Early Warning Signs of Illness
Sakal
ही लक्षणे अनेक कारणांमुळे दिसू शकतात, त्यामुळे स्वतःहून आजार ठरवण्याऐवजी सतत त्रास असल्यास वैद्यकीय सल्ला घेणे योग्य ठरते.
Early Warning Signs of Illness
Sakal
Is Sabudana a Good Source of Protein
Sakal