Aarti Badade
आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.
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Sakal
महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील. दैनंदिन कामे मार्गी लागतील.
today horoscope
Sakal
तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. सामाजिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल.
Horoscope Today
Sakal
एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल. काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल.
Horoscope Today
Sakal
कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. मनोबल कमी राहील.
today horoscope
Sakal
भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल. तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील.
today horoscope
Sakal
कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. शत्रुपिडा नाही.
today horoscope
Sakal
मुलामुलींचे प्रश्न मार्गी लागतील. काहींचे वैचारिक परिवर्तन होईल.
today horoscope
Sakal
राहत्या जागेचे प्रश्न मार्गी लावू शकाल. तुमच्या व्यक्तिमत्त्वाचा प्रभाव पडेल.
today horoscope
Sakal
काही कामे धाडसाने पार पाडाल. नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल.
today horoscope
Sakal
कर्ज प्रकरणे मंजूर होतील. आर्थिक क्षेत्रात धाडस करावयास हरकत नाही.
today horoscope
Sakal
नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल. मन आनंदी व आशावादी राहील.
today horoscope
Sakal
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Sakal