21 सप्टेंबर 2026 राशिभविष्य! ‘या’ राशींना धनलाभ, तर काहींना आरोग्याची काळजी

Aarti Badade
काही कामे धाडसाने पार पाडाल. प्रवास सुखकर होतील.
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Salal
दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता. मनोबल कमी राहील.
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Sakal
महत्त्वाची कामे दुपारपूर्वी उरकून घ्यावीत. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.
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Sakal
कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील.
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Sakal
मुलामुलींचे प्रश्न मार्गी लागतील. नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल.
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Sakal
आर्थिक निर्णय मार्गी लावू शकाल. राहत्या जागेचे प्रश्न मार्गी लागतील.
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Sakal
गुरुकृपा लाभेल. नवीन हितसंबंध निर्माण होतील.
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Sakal
काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता. एखादी गुप्त वार्ता समजेल.
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Sakal
आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. काहींना मानसिक अस्वस्थता जाणवेल.
horoscope
Sakal
शासकीय कामे रखडण्याची शक्यता. कोणालाही जामीन राहू नका.
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Sakal
बौद्धिक क्षेत्रात प्रगती होईल. काहींना कामानिमित्त प्रवास होईल.
horoscope
Sakal
सार्वजनिक क्षेत्रात सुयश लाभेल. तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील.
horoscope
Sakal
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Sakal