शिवनेरी किल्ला किती वर्ष जुना आहे?

Aarti Badade

शिवनेरी किल्ला

पुणे जिल्ह्यातील शिवनेरी किल्ल्याला तब्बल २ हजार वर्षांचा इतिहास असून छत्रपती शिवाजी महाराजांचे जन्मस्थान म्हणून त्याला विशेष महत्त्व आहे.

shivneri fort age history

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Sakal

सातवाहन काळात

सातवाहन काळात शिवनेरीच्या परिसरात बौद्ध भिक्खूंसाठी अनेक लेणी कोरण्यात आली असून, त्यासाठी परदेशी व्यापाऱ्यांनीही दान दिल्याचे शिलालेखांतून समोर येते.

shivneri fort age history

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Sakal

राजवटींचा

सातवाहन, अभिर, सिंद, शिलाहार, यादव, बहमनी, निजामशाही, मुघल, मराठे आणि इंग्रज अशा विविध राजवटींचा शिवनेरीशी संबंध राहिला आहे.

shivneri fort age history

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Sakal

सत्तांमधील बदल

यादव काळात शिवनेरीचा किल्ला म्हणून वापर सुरू झाल्याचे सांगितले जाते आणि पुढे या गडाने अनेक सत्तांमधील बदल अनुभवले.

shivneri fort age history

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Sakal

राजधानी

इ.स. १४४३ मध्ये बहमनी सरदार मलिक-उत-तुजारने शिवनेरी जिंकला, तर १४८६ मध्ये मलिक अहमदने निजामशाही स्थापन करून या गडाला पहिली राजधानी बनवली.

shivneri fort age history

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Sakal

जन्म

शहाजीराजांच्या काळात जिजाबाईंच्या सुरक्षिततेसाठी शिवनेरीची निवड करण्यात आली आणि याच ऐतिहासिक गडावर १९ फेब्रुवारी १६३० रोजी शिवाजी महाराजांचा जन्म झाला.

shivneri fort age history

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Sakal

जागतिक ओळख

प्राचीन लेणी, विविध राजवटींच्या स्थापत्यखुणा आणि शिवजन्मभूमी अशी ओळख असलेल्या शिवनेरी किल्ल्याला ‘युनेस्को’च्या जागतिक वारसास्थळाच्या नामांकनामुळे जागतिक ओळख मिळाली आहे.

shivneri fort age history

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Sakal

रायगड किल्ला किती वर्ष जुना आहे?

raiagd fort age

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Sakal

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