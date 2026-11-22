Aarti Badade
रखडलेली कामे मार्गी लावू शकाल. नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल.
today horoscope
Sakal
वस्तू गहाळ होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.
Horoscope Today
Sakal
प्रियजनांचा सहवास लाभेल. उत्साह व उमेद वाढेल.
today horoscope
Sakal
तुमच्या कर्तृत्त्वाला संधी लाभेल. तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे.
Horoscope Today
Sakal
काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल. आरोग्याच्या तक्रारी कमीहोतील.
today horoscope
Sakal
महत्त्वाची कामे शक्यतो पुढे ढकलावीत. कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको.
Horoscope Today
Sakal
आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल.
today horoscope
Sakal
काहींचा मनोरंजनाकडे कल राहील. हितशत्रुंवर मात कराल.
today horoscope
Sakal
मुलामुलींचे प्रश्न मार्गी लावू शकाल. मनोबल व आत्मविश्वास वाढेल.
horoscope today
Sakal
राहत्या जागेचे प्रश्न निर्माण होतील. प्रॉपर्टीची कामे शक्यतो पुढे ढकलावीत.
today horoscope
Sakal
जिद्दीने कार्यरत रहाल. नोकरी, व्यवसायात समाधानकारक स्थिती राहील.
today horoscope
Sakal
कर्ज प्रकरणे मंजूर होतील. काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता.
today horoscope
Sakal
lohagad
Sakal