Aarti Badade
पुण्यापासून लोहगड किल्ला रस्तेमार्गे सुमारे ६७ किलोमीटर अंतरावर असून, हा प्रवास करण्यासाठी अंदाजे १ तास ३८ मिनिटे लागतात.
lohagad
Sakal
लोणावळा शहरापासून लोहगड किल्ला अवघ्या १५ किलोमीटर अंतरावर आहे.
lohagad
Sakal
लोहगड किल्ल्याच्या पायथ्याशी लोहगडवाडी हे गाव असून, येथून किल्ल्यावर जाण्याचा मार्ग सुरू होतो.
lohagad
Sakal
लोहगड किल्ल्यावर जाण्यासाठी मळवली हे जवळचे रेल्वे स्थानक आहे; लोणावळा स्थानकाचाही पर्याय उपलब्ध आहे.
lohagad
Sakal
निसर्गरम्य परिसर आणि ऐतिहासिक वास्तू यांमुळे लोहगड किल्ला ट्रेकिंगप्रेमींसाठी लोकप्रिय ठिकाण आहे.
lohagad
Sakal
पुण्याहून खासगी वाहनाने किंवा रेल्वेने लोणावळा-मळवली परिसरात पोहोचून पुढे लोहगडवाडीकडे जाता येते.
Lohagad Fort
esakal
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या इतिहासाशी जोडलेला लोहगड किल्ला पाहण्यासाठी सुट्टीच्या दिवशी नक्की भेट द्या!
lohagad
esakal
Trekking Near Pune fort
Sakal