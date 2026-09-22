22 सप्टेंबर 2026 राशिभविष्य! ‘या’ राशींसाठी दिवस ठरणार खास?

Aarti Badade
तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. मनोबल व आत्मविश्वास वाढेल.
horoscope 22 September 2026
Sakal
एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल. गुरुकृपा लाभेल.
horoscope 22 September 2026
Sakal
काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता.
horoscope 22 September 2026
Sakal
वैवाहिक जीवनात सुसंवाद साधाल. जोडीदाराचा सल्ला लाभदायक ठरेल.
horoscope 22 September 2026
Sakal
कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. हितशत्रुंवर मात कराल.
horoscope 22 September 2026
Sakal
बौद्धिक क्षेत्रात प्रगती होईल. तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंधी व प्रसिद्धी लाभेल.
horoscope 22 September 2026
Sakal
राहत्या जागेचे प्रश्न मार्गी लावू शकाल. काहींना कामानिमित्त प्रवास होईल.
horoscope 22 September 2026
Sakal
जिद्द व चिकाटी वाढेल. नोकरीत अपेक्षित प्रगती होईल.
horoscope 22 September 2026
Sakal
काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता. आर्थिक निर्णय मार्गी लागतील.
horoscope 22 September 2026
Sakal
आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील. रखडलेली कामे मार्गी लावू शकाल.
horoscope 22 September 2026
Sakal
कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. वाहने जपून चालवावीत.
horoscope 22 September 2026
Sakal
महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील. मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल.
horoscope 22 September 2026
Sakal
nag nagin Red Cloth Over Mating Snakes
Sakal