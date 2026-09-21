नाग-नागिणीच्या मिलनावर लाल कपडा का टाकतात?

Aarti Badade

नाग-नागिणीचे मिलन

नाग-नागिणीच्या मिलनावेळी लाल कपडा टाकून तो जपून ठेवल्यास घरात धन-संपत्ती येते, अशी काही ठिकाणी अंधश्रद्धा आहे.

nag nagin Red Cloth Over Mating Snakes

|

Sakal

लाल कपड्याला का मानतात शुभ?

लाल रंगाला शुभ मानण्याच्या धार्मिक समजुतींमुळे नाग-नागिणीच्या नैसर्गिक प्रक्रियेलाही काही लोक धार्मिक श्रद्धेशी जोडतात.

nag nagin Red Cloth Over Mating Snakes

|

Sakal

कपडा तिजोरीत ठेवल्याने पैसा वाढतो?

नाग-नागिणीच्या मिलनावेळी वापरलेला लाल कपडा घरात ठेवल्यास आर्थिक समृद्धी येते, याला कोणताही वैज्ञानिक आधार नाही.

nag nagin Red Cloth Over Mating Snakes

|

Sakal

नाग-नागिणीचे मिलन ही नैसर्गिक प्रक्रिया!

सापांचे मिलन ही त्यांच्या जीवनातील सामान्य जैविक प्रक्रिया असून तिचा माणसाच्या नशिबाशी किंवा संपत्तीशी कोणताही सिद्ध संबंध नाही.

nag nagin Red Cloth Over Mating Snakes

|

Sakal

सापांच्या जवळ जाणे धोकादायक!

सापांच्या नैसर्गिक प्रक्रियेत हस्तक्षेप केल्यास ते घाबरून किंवा बचावासाठी चावा घेऊ शकतात, त्यामुळे त्यांच्यापासून सुरक्षित अंतर ठेवणे महत्त्वाचे आहे.

nag nagin Red Cloth Over Mating Snakes

|

Sakal

सापांना पकडणे किंवा त्रास देणे टाळा!

सापांच्या नैसर्गिक अधिवासात अडथळा आणणे किंवा त्यांना पकडण्याचा प्रयत्न करणे कायदेशीर अडचणी निर्माण करू शकते.

nag nagin Red Cloth Over Mating Snakes

|

Sakal

धनाच्या आमिषाला बळी पडू नका!

लाल कपड्यामुळे पैसा किंवा बरकत मिळते ही केवळ लोकमान्यता असून साप दिसल्यास जवळ न जाता सुरक्षित अंतर ठेवणेच योग्य आहे.

nag nagin Red Cloth Over Mating Snakes

|

Sakal

देवाला आरवणारा कोंबडाच का अर्पण करतात? कोंबडी का नाही?

rooster kombda to god

|

Sakal

येथे क्लिक करा