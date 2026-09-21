नाग-नागिणीच्या मिलनावर लाल कपडा का टाकतात?

Aarti Badade
नाग-नागिणीच्या मिलनावेळी लाल कपडा टाकून तो जपून ठेवल्यास घरात धन-संपत्ती येते, अशी काही ठिकाणी अंधश्रद्धा आहे.
nag nagin Red Cloth Over Mating Snakes
Sakal
लाल रंगाला शुभ मानण्याच्या धार्मिक समजुतींमुळे नाग-नागिणीच्या नैसर्गिक प्रक्रियेलाही काही लोक धार्मिक श्रद्धेशी जोडतात.
nag nagin Red Cloth Over Mating Snakes
Sakal
नाग-नागिणीच्या मिलनावेळी वापरलेला लाल कपडा घरात ठेवल्यास आर्थिक समृद्धी येते, याला कोणताही वैज्ञानिक आधार नाही.
nag nagin Red Cloth Over Mating Snakes
Sakal
सापांचे मिलन ही त्यांच्या जीवनातील सामान्य जैविक प्रक्रिया असून तिचा माणसाच्या नशिबाशी किंवा संपत्तीशी कोणताही सिद्ध संबंध नाही.
nag nagin Red Cloth Over Mating Snakes
Sakal
सापांच्या नैसर्गिक प्रक्रियेत हस्तक्षेप केल्यास ते घाबरून किंवा बचावासाठी चावा घेऊ शकतात, त्यामुळे त्यांच्यापासून सुरक्षित अंतर ठेवणे महत्त्वाचे आहे.
nag nagin Red Cloth Over Mating Snakes
Sakal
सापांच्या नैसर्गिक अधिवासात अडथळा आणणे किंवा त्यांना पकडण्याचा प्रयत्न करणे कायदेशीर अडचणी निर्माण करू शकते.
nag nagin Red Cloth Over Mating Snakes
Sakal
लाल कपड्यामुळे पैसा किंवा बरकत मिळते ही केवळ लोकमान्यता असून साप दिसल्यास जवळ न जाता सुरक्षित अंतर ठेवणेच योग्य आहे.
nag nagin Red Cloth Over Mating Snakes
Sakal
rooster kombda to god
Sakal