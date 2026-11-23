Aarti Badade
आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल.
today horoscope
Sakal
काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील. आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील.
Horoscope Today
Sakal
मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल. महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील.
today horoscope
Sakal
सामाजिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल. तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल.
today horoscope
Sakal
गुरुकृपा लाभेल. जिद्दी व चिकाटी वाढेल.
today horoscope
Sakal
वाहने जपून चालवावीत. आर्थिक निर्णय शक्यतो पुढे ढकलावेत.
horoscope today
Sakal
जोडीदाराचा सल्ला लाभदायक ठरेल. तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील.
today horoscope
Sakal
काहींना कामाचा ताण व दगदग जाणवेल. वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता.
horoscope today
Sakal
काहींचे वैचारिक परिवर्तन होईल. संततीचे प्रश्न मार्गी लावू शकाल.
today horoscope
Sakal
तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील. मानसिक स्वास्थ्य व समाधान लाभेल.
horoscope today
Sakal
काही कामे धाडसाने पार पाडाल. नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल.
today horoscope
Sakal
जुनी येणी वसूल होतील. कौटुंबीक जीवनात सुसंवाद साधाल.
today horoscope
Sakal
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Sakal