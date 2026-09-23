23 सप्टेंबर 2026 राशिभविष्य! ‘या’ राशींना मिळणार मोठी संधी

Aarti Badade
तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. वरिष्ठांचे सहकार्य लाभेल.
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Sakal
काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल. आर्थिक क्षेत्रात सुसंधी लाभेल.
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Sakal
कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.
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Sakal
तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील. भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल.
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Sakal
दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता. काहींना मानसिक अस्वस्थता जाणवेल.
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Sakal
आर्थिक क्षेत्रात सुसंधी लाभेल. शत्रुपिडा नाही.
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Sakal
रखडलेली कामे मार्गी लावू शकाल. तुमचे कार्यक्षेत्र वाढेल.
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Sakal
नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल. काही कामे धाडसाने पार पाडाल.
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Sakal
जुनी येणी वसूल होतील. कौटुंबीक जीवनात सुसंवाद साधाल.
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Sakal
आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल.
काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील. वस्तू गहाळ होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
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Sakal
प्रियजनांचा सहवास लाभेल. तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील.
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