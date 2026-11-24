Aarti Badade
आर्थिक लाभाचे प्रमाण समाधानकारक राहील. काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता.
today horoscope
Sakal
शासकीय कामे मार्गी लावू शकाल. वरिष्ठांचे सहकार्य लाभेल.
today horoscope
Sakal
काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील. कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको.
Horoscope Today
Sakal
महत्त्वाच्या गाठीभेटी पार पडतील. मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल.
today horoscope
Sakal
तुमच्या कर्तृत्त्वाला संधी लाभेल. दैनंदिन कामे मार्गी लावू शकाल.
today horoscope
Sakal
काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल. रखडलेली कामे मार्गी लागतील.
today horoscope
Sakal
काहींना कामाचा ताण व दगदग जाणवेल. आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील.
Horoscope Today
Sakal
आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. जोडीदाराचा सल्ला लाभदायक ठरेल.
today horoscope
Sakal
वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता. हितशत्रुंवर मात कराल.
today horoscope
Sakal
कला क्षेत्रात सुसंधी लाभेल. संततिसौख्य लाभेल.
Horoscope Today
Sakal
प्रॉपर्टी व गुंतवणुकीचे नवीन प्रस्ताव समोर येतील. अपूर्व मनोबलाच्या जोरावर कार्यरत रहाल.
today horoscope
Sakal
जिद्द व चिकाटी वाढेल. नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेेल.
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Sakal
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Sakal