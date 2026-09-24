24 सप्टेंबर 2026 आजचे राशिभविष्य! ‘या’ राशींना आर्थिक यश, जुन्या येणी होणार वसूल

Aarti Badade
अनेकांचे सहकार्य लाभेल. आरोग्य उत्तम राहील.
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Sakal
हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल. राजकीय क्षेत्रात सहभागी व्हाल.
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Sakal
एखादी भाग्यकारक घटना घडेल. तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील.
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Sakal
काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता.
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sakal
तुमच्या व्यक्तिमत्त्वाचा प्रभाव पडेल. जोडीदाराचा सल्ला लाभदायक ठरेल.
horoscope
Sakal
कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता.
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Sakal
शैक्षणिक क्षेत्रात प्रगती होईल. आर्थिक निर्णय मार्गी लावू शकाल.
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Sakal
प्रॉपर्टीची कामे मार्गी लागतील. उत्साह व उमेद वाढविणारी एखादी घटना घडेल.
horoscope
Sakal
जिद्द व चिकाटी वाढेल. हितशत्रुंवर मात कराल.
horoscope
Sakal
आर्थिक सुयश लाभेल. जुनी येणी वसूल होतील.
horoscope
Sakal
दैनंदिन कामे मार्गी लावू शकाल. नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल.
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Sakal
कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. वाहने जपून चालवावीत.
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Sakal
Monkey Death Mystery
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