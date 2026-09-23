माकडे मरताना का दिसत नाहीत? मृत्यूसमयी कुठे जातात?

Aarti Badade

माकडांचे मृतदेह

माकड आजारी पडल्यावर किंवा मृत्यू जवळ आल्यावर मानवी वस्तीपासून दूर जाण्याची शक्यता असते.

Monkey Death Mystery

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Sakal

मृत्यूच्या वेळी एकांताचा शोध?

अशक्त माकडे समूहापासून दूर शांत आणि सुरक्षित जागा शोधत असल्याचे मानले जाते.

Monkey Death Mystery

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Sakal

मानवी वस्तीपासून दूर जातात

अंतिम काळात काही माकडे घनदाट जंगल किंवा एकांत ठिकाणी गेल्यामुळे त्यांचा मृत्यू सहज नजरेस पडत नाही.

Monkey Death Mystery

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Sakal

शिकारी प्राण्यांमुळे मृतदेह गायब होतो

आजारी किंवा अशक्त माकडांवर बिबट्या, कुत्रे किंवा इतर शिकारी प्राणी हल्ला करू शकतात.

Monkey Death Mystery

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Sakal

निसर्गातील अन्नसाखळीही कारणीभूत

माकडाचा मृत्यू झाल्यानंतर त्याचे शरीर इतर प्राणी किंवा पक्षी खाल्ल्याने काही काळात अवशेषही उरत नाहीत.

Monkey Death Mystery

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Sakal

रामायणाशी जोडलेला लोकविश्वास

एका धार्मिक आख्यायिकेनुसार वानरसेनेला श्रीरामांकडून असा वर मिळाल्याची लोकमान्यता आहे की त्यांचा अंत सामान्य माणसाला दिसणार नाही.

Monkey Death Mystery

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Sakal

मग माकडांचा मृत्यू दिसतच नाही का?

माकडांचे मृतदेह क्वचित दिसण्यामागे त्यांचे वर्तन, जंगलातील अन्नसाखळी आणि विविध लोकमान्यता अशी कारणे सांगितली जातात.

Monkey Death Mystery

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Sakal

नाग-नागिणीच्या मिलनावर लाल कपडा का टाकतात?

nag nagin Red Cloth Over Mating Snakes

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Sakal

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