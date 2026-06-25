25 जून 2026 राशिभविष्य! आजचा दिवस कसा जाईल? वाचा सविस्तर भविष्य

Aarti Badade
जोडीदाराची अपेक्षित साथ लाभेल. आरोग्य उत्तम राहील.
Horoscope
Sakal
काहींचा मनोरंजनाकडे कल राहील. शत्रुपिडा नाही.
Horoscope
Sakal
संततिसौख्य लाभेल. अनेकांचे सहकार्य लाभेल.
Horoscope
Sakal
मानसिक स्वास्थ्य व समाधान लाभेल. आर्थिक क्षेत्रात धाडस करावयास हरकत नाही.
Horoscope
Sakal
एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येवून पडेल. उत्साह व उमेद वाढविणारी एखादी घटना घडेल.
Horoscope
Sakal
व्यवसायात वाढ होईल. दैनंदिन कामे मार्गी लागतील.
Horoscope
Sakal
जोडीदाराची अपेक्षित साथ लाभेल. आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल.
Horoscope
Sakal
कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. वस्तू गहाळ होणार नाही याची दक्षता घेणे.
Horoscope
sakal
नवीन परिचय होतील. महत्त्वाच्या गाठीभेटी पार पडतील.
Horoscope
Sakal
प्रॉपर्टीचे सौख्य लाभेल. हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल.
Horoscope
Sakal
एखादी भाग्यकारक घटना घडेल. प्रवास सुखकर होतील.
Horoscope
Saka
मानसिक अस्वस्थता जाणवेल. काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील.
Horoscope
Sakal
Right time for meditation
Sakal