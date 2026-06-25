25 जून 2026 राशिभविष्य! आजचा दिवस कसा जाईल? वाचा सविस्तर भविष्य

Aarti Badade

मेष :

जोडीदाराची अपेक्षित साथ लाभेल. आरोग्य उत्तम राहील.

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Sakal

वृषभ :

काहींचा मनोरंजनाकडे कल राहील. शत्रुपिडा नाही.

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Sakal

मिथुन :

संततिसौख्य लाभेल. अनेकांचे सहकार्य लाभेल.

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Sakal

कर्क :

मानसिक स्वास्थ्य व समाधान लाभेल. आर्थिक क्षेत्रात धाडस करावयास हरकत नाही.

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Sakal

सिंह :

एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येवून पडेल. उत्साह व उमेद वाढविणारी एखादी घटना घडेल.

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Sakal

कन्या :

व्यवसायात वाढ होईल. दैनंदिन कामे मार्गी लागतील.

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Sakal

तुळ :

जोडीदाराची अपेक्षित साथ लाभेल. आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल.

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Sakal

वृश्‍चिक :

कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. वस्तू गहाळ होणार नाही याची दक्षता घेणे.

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sakal

धनु :

नवीन परिचय होतील. महत्त्वाच्या गाठीभेटी पार पडतील.

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Sakal

मकर :

प्रॉपर्टीचे सौख्य लाभेल. हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल.

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Sakal

कुंभ :

एखादी भाग्यकारक घटना घडेल. प्रवास सुखकर होतील.

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Saka

मीन :

मानसिक अस्वस्थता जाणवेल. काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील.

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Sakal

मन शांत अन् एकाग्र होण्यासाठी कमीत कमी किती वेळ ध्यान करावे?

Right time for meditation

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Sakal

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