25 सप्टेंबर 2026 राशिभविष्य! ‘या’ राशींची रखडलेली कामे मार्गी लागणार

Aarti Badade
मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल. महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील.
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Sakal
तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. वरिष्ठांचे सहकार्य लाभेल.
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Sakal
एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल. गुरुकृपा लाभेल.
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Sakal
कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. वादविवाद टाळावेत.
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Sakal
रखडलेली कामे मार्गी लावू शकाल. तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील.
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Sakal
काहींचा मनोरंजनाकडे कल राहील. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.
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Sakal
नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल. मनोबल व आत्मविश्वास वाढेल.
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Saka
काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील. तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील.
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Sakal
नोकरीत समाधानकारक स्थिती राहील. एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येवून पडेल.
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Sakal
व्यवसायाची उलाढाल वाढेल. कौटुंबीक जीवनात सुसंवाद साधाल.
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Sakal
सामाजिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल. भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल.
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Sakal
वस्तू गहाळ होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. प्रवास शक्यतो टाळावेत.
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Sakal
Purandar Fort
Sakal