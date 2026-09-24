पुरंदर किल्ला किती वर्ष जुना आहे?

Aarti Badade

पुरंदर किल्ला

पुरंदर किल्ल्याला तब्बल १००० ते १२२० वर्षांहून अधिक जुना इतिहास असल्याचे सांगितले जाते.

Purandar Fort

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Sakal

यादव काळापासून पुरंदरचा इतिहास

११व्या ते १३व्या शतकात यादव राजवटीच्या काळात पुरंदरचा विकास झाला आणि गडावर पुरंदरेश्वर महादेव मंदिर उभारले गेले.

Purandar Fort

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Sakal

बहामनी ते निजामशाहीचा काळ

१४व्या शतकात बहामनी सत्तेने पुरंदरवर ताबा मिळवला, तर पुढे १४८९ मध्ये निजामशाही सरदार मलिक अहमदने किल्ला जिंकला.

Purandar Fort

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Sakal

शिवरायांनी पुरंदर स्वराज्यात आणला

शिवाजी महाराजांनी आदिलशाहीकडून पुरंदर किल्ला ताब्यात घेतल्यानंतर हा गड स्वराज्याच्या इतिहासातील महत्त्वाचे केंद्र बनला.

Purandar Fort

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Sakal

मुरारबाजींच्या शौर्याची साक्ष

१६६५ मध्ये दिलेरखानाच्या वेढ्यावेळी मुरारबाजी देशपांडे यांनी पुरंदरच्या संरक्षणासाठी शौर्याने लढत वीरमरण पत्करले.

Purandar Fort

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Sakal

ऐतिहासिक पुरंदरचा तह

११ जून १६६५ रोजी पुरंदरचा तह झाला आणि त्यानुसार मराठ्यांना २३ किल्ले मुघलांच्या ताब्यात द्यावे लागले.

Purandar Fort

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Sakal

आजही इतिहासाच्या खुणा जपणारा गड

पुरंदरवर बिनी दरवाजा, पुरंदरेश्वर मंदिर, केदारेश्वर देवालय, मुरारबाजींचा पुतळा, तलाव आणि जुन्या वाड्यांचे अवशेष पाहायला मिळतात.

Purandar Fort

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Sakal

श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपतीला किती वर्षे झाली?

Dagdusheth Ganpati history

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Sakal

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