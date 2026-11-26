Mansi Khambe
२६ नोव्हेंबर २००८ मध्ये दहशतवाद्यांनी सीएसएमटीसह मुंबईतील विविध ठिकाणी हल्ले केले. यात सीएसएमटी स्थानकावर अनेक प्रवाशांना जीव गमवावा लागला.
26/11 Mumbai Terror Attack
ESakal
भारताची आर्थिक राजधानी, मुंबईवरील २६/११ च्या दहशतवादी हल्ल्याला १८ वर्षे पूर्ण होत आहेत.
26/11 Mumbai Terror Attack
ESakal
या दुःखद घटनेच्या जखमा प्रत्यक्षदर्शींना आणि ज्यांनी आपले प्रियजन गमावले त्या कुटुंबांना अजूनही सतावत आहेत.
26/11 Mumbai Terror Attack
ESakal
दक्षिण मुंबईचे रस्ते या भयानक दहशतवादी हल्ल्याची आठवण ताजी ठेवतात.
26/11 Mumbai Terror Attack
ESakal
२६/११ चा मुंबई दहशतवादी हल्ला हा मुंबईच्या इतिहासातील काळा दिवस असल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.
26/11 Mumbai Terror Attack
ESakal
हल्ल्याच्या १८व्या स्मृतिदिनानिमित्त शहीद जवानांना आणि हल्ल्यातील निष्पाप नागरिकांना श्रद्धांजली अर्पण करत मुख्यमंत्र्यांनी या हल्ल्याच्या आठवणींना उजाळा दिला.
26/11 Mumbai Terror Attack
ESakal
हा हल्ला करण्यासाठी १० दहशतवादी समुद्राच्या मार्गाने मुंबईत घुसले.
26/11 Mumbai Terror Attack
ESakal
तपासानुसार, ते पाकिस्तानमधील कराची येथून निघाले आणि वाटेत त्यांनी 'एमव्ही कुबेर' या भारतीय मासेमारी बोटीचे अपहरण केले. त्यानंतर ते बोटीने मुंबईच्या किनाऱ्यावर पोहोचले.
26/11 Mumbai Terror Attack
ESakal
वेगवेगळ्या गटांमध्ये विभागलेल्या दहशतवाद्यांनी मुंबईतील अनेक ठिकाणांना लक्ष्य केले.
26/11 Mumbai Terror Attack
ESakal
यामध्ये छत्रपती शिवाजी टर्मिनस, ताजमहाल पॅलेस हॉटेल, ओबेरॉय-ट्रायडेंट हॉटेल, लिओपोल्ड कॅफे आणि नरिमन हाऊस यांचा समावेश होता. सरकारी नोंदीनुसार, १३ ठिकाणी हल्ले झाले.
26/11 Mumbai Terror Attack
ESakal
Google Search