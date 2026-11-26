सकाळ डिजिटल टीम
सर्वात आधी गुगल उघडा आणि सर्च बारमध्ये तुमचं पूर्ण नाव टाइप करून शोधा.
Google Search
तुमचं नाव आणि शहराचं नाव एकत्र सर्च करा म्हणजे अचूक माहिती शोधणं सोपं होईल.
Google Search
गुगल इमेजेसमध्ये तुमचं नाव टाकून तुमचे फोटो किंवा इतर संबंधित छायाचित्रं तपासा.
Google Search
गुगल ॲपमधील प्रोफाइल फोटोवर टॅप करा आणि Results about you हा पर्याय शोधा.
Google Search
Get started निवडा आणि तपासायची वैयक्तिक माहिती गुगलच्या सुविधेत नोंदवा.
Google Search
सुविधा उपलब्ध असल्यास नोटिफिकेशन सुरू करा म्हणजे नवीन माहिती आढळल्यास तुम्हाला सूचना मिळू शकते.
Google Search
वैयक्तिक संपर्क किंवा माहिती दिसल्यास संबंधित सर्च रिझल्टमधून Remove result पर्यायाद्वारे विनंती करता येते.
Google Search
गुगलवरील रिझल्ट हटला तरी मूळ वेबसाइटवरील माहिती हटत नाही हे लक्षात ठेवा.
Google Search
World's most romantic bird
esakal