Aarti Badade
जिद्दीने कार्यरत रहाल. एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येवून पडेल.
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Sakal
जुनी येणी वसूल होतील. व्यवसायाची उलाढाल वाढेल.
today horoscope
Sakal
आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील. मनोबल उत्तम राहील.
today horoscope
Sakal
दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.
today horoscope
Sakal
महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील. प्रियजनांचा सहवास लाभेल.
today horoscope
Sakal
सामाजिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल. तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे.
horoscope today
Sakal
काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल. गुरुकृपा लाभेल.
today horoscope
Sakal
कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. वादविवाद टाळावेत.
horoscope today
Sakal
वैवाहिक जीवनात सुसंवाद साधाल. जोडीदाराची अपेक्षित साथ लाभेल.
today horoscope
Sakal
कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. काहींचा मनोरंजनाकडे कल राहील.
today horoscope
Sakal
तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील. काहींचे वैचारिक परिवर्तन होईल.
today horoscope
Sakal
प्रॉपर्टीची कामे मार्गी लावू शकाल. तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंवाद साधाल.
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Sakal
Old Name of Mumbai
Sakal