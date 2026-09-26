26 सप्टेंबर 2026 राशिभविष्य! ‘या’ राशींना आर्थिक लाभ, जुन्या येणी होणार वसूल

Aarti Badade
आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. काहींना मानसिक अस्वस्थाता जाणवेल.
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Sakal
अपेक्षित गाठीभेटी पार पडतील. काहींचे वैचारिक परिवर्तन होईल.
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शासकीय कामे मार्गी लावू शकाल. वरिष्ठांचे सहकार्य लाभेल.
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Sakal
नवीन हितसंबंध निर्माण होतील. आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील.
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Sakal
आर्थिक निर्णय शक्यतो पुढे ढकलावेत. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.
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Sakal
दैनंदिन कामे मार्गी लावू शकाल. तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील.
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Sakal
वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता. कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल.
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Sakal
संततीचे प्रश्न मार्गी लागतील. मनोबल व आत्मविश्वास वाढेल.
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Sakal
काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील. राहत्या जागेचे प्रश्न मार्गी लागतील.
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Sakal
जिद्द व चिकाटी वाढेल. नोकरीत समाधानकारक स्थिती राहील.
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Sakal
आर्थिक लाभाचे प्रमाण समाधानकारक राहील. जुनी येणी वसूल होतील.
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तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंधी व प्रसिद्धी लाभेल. आरोग्य उत्तम राहील.
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Devgad Fort history:
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