26 सप्टेंबर 2026 राशिभविष्य! ‘या’ राशींना आर्थिक लाभ, जुन्या येणी होणार वसूल

Aarti Badade

मेष :

आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. काहींना मानसिक अस्वस्थाता जाणवेल.

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वृषभ :

अपेक्षित गाठीभेटी पार पडतील. काहींचे वैचारिक परिवर्तन होईल.

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मिथुन :

शासकीय कामे मार्गी लावू शकाल. वरिष्ठांचे सहकार्य लाभेल.

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कर्क :

नवीन हितसंबंध निर्माण होतील. आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील.

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सिंह :

आर्थिक निर्णय शक्यतो पुढे ढकलावेत. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.

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कन्या :

दैनंदिन कामे मार्गी लावू शकाल. तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील.

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तुळ :

वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता. कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल.

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वृश्‍चिक :

संततीचे प्रश्‍न मार्गी लागतील. मनोबल व आत्मविश्‍वास वाढेल.

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धनु :

काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील. राहत्या जागेचे प्रश्‍न मार्गी लागतील.

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मकर :

जिद्द व चिकाटी वाढेल. नोकरीत समाधानकारक स्थिती राहील.

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कुंभ :

आर्थिक लाभाचे प्रमाण समाधानकारक राहील. जुनी येणी वसूल होतील.

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मीन :

तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंधी व प्रसिद्धी लाभेल. आरोग्य उत्तम राहील.

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देवगड किल्ला किती वर्ष जुना आहे ?

Devgad Fort history:

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