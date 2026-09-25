देवगड किल्ला किती वर्ष जुना आहे ?

Aarti Badade

देवगड किल्ला

अरबी समुद्राच्या किनाऱ्यावर दिमाखात उभा असलेला देवगड किल्ला मराठा आरमाराच्या इतिहासाची आठवण करून देतो.

देवगड किल्ल्याला किती वर्षे झाली?

देवगड किल्ल्याच्या बांधकामाबाबत वेगवेगळ्या ऐतिहासिक नोंदी आढळतात. उपलब्ध माहितीनुसार या किल्ल्याला साधारण ३०० ते ३२० वर्षांचा इतिहास आहे.

कान्होजी आंग्रे यांच्याशी जोडला जातो इतिहास!

काही ऐतिहासिक नोंदीनुसार मराठा आरमाराचे प्रमुख कान्होजी आंग्रे यांच्या काळात म्हणजेच इ.स. १७०५ ते १७१० दरम्यान किल्ल्याच्या बांधकामाचा संदर्भ आढळतो.

१७२९ चीही ऐतिहासिक नोंद!

काही कागदपत्रांमध्ये देवगड किल्ल्याचे बांधकाम मराठा सरदार दत्ताजीराव आंग्रे यांनी १७२९ मध्ये पूर्ण केल्याचा उल्लेख आढळतो. त्यामुळे किल्ल्याच्या इतिहासाबाबत विविध मते आहेत.

समुद्र आणि खंदकाची मजबूत सुरक्षा!

तीन बाजूंनी समुद्राने वेढलेल्या या किल्ल्याच्या मुख्य भूभागाच्या बाजूला खोल खंदक आणि दगडी तटबंदी उभारण्यात आली आहे.

दीपगृह, तोफा अन् हनुमान मंदिर!

किल्ल्याच्या परिसरात ऐतिहासिक बुरुज आणि जुन्या तोफा पाहायला मिळतात. तसेच ब्रिटिश काळात १९१५ मध्ये बांधलेले दीपगृह आणि हनुमान मंदिरही येथील आकर्षण आहे.

सूर्यास्ताचं विहंगम दृश्य पाहायचंय?

देवगड खाडी आणि अरबी समुद्राच्या परिसरातील हे ठिकाण निसर्ग आणि इतिहासाचा अनोखा संगम आहे. किल्ल्यावरून दिसणारा समुद्र आणि सूर्यास्त पर्यटकांसाठी खास आकर्षण ठरतो.