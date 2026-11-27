Aarti Badade
नोकरी, व्यवसायात समाधानकारक स्थिती राहील. हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल.
Horoscope Today
Sakal
काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता. आर्थिक निर्णय मार्गी लागतील.
today horoscope
Sakal
तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील. तुमच्या व्यक्तिमत्त्वाचा प्रभाव पडेल.
today horoscope
Sakal
काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. वाहने जपून चालवावीत.
today horoscope
Sakal
अनेकांचे सहकार्य लाभेल. उत्साह व उमेद वाढविणारी एखादी घटना घडेल.
today horoscope
Sakal
तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. आरोग्य उत्तम राहील.
today horoscope
Sakal
एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल. तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील.
today horoscope
Sakal
खर्चाचे प्रमाण वाढेल. महत्त्वाची कामे शक्यतो पुढे ढकलावीत.
today horoscope
Sakal
भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल. अपेक्षित गाठीभेटी पार पडतील.
today horoscope
Sakal
वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता. शत्रुपिडा नाही.
today horoscope
Sakal
मुलामुलींचे प्रश्न मार्गी लागतील. आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल.
Horoscope Today
Sakal
तुमच्या कर्तृत्त्वाला संधी लाभेल. शासकीय कामे मार्गी लागतील.
Horoscope Today
Sakal
bahirji-naik
Sakal