आजचे राशिभविष्य 27 सप्टेंबर 2026! ‘या’ राशींना धनलाभ; जाणून घ्या 12 राशींचे भविष्य

Aarti Badade
काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील. वस्तू गहाळ होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
horoscope
Sakal
अनेकांचे सहकार्य लाभेल. मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल.
horoscope
Sakal
तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. शत्रुपिडा नाही.
horoscope
Sakal
गुरुकृपा लाभेल. एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल.
horoscope
Sakal
कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील.
horoscope
Sakal
जोडीदाराचा सल्ला लाभदायक ठरेल. नवीन दिशा व नवा मार्ग सापडेल.
horoscope
Sakal
हितशत्रुंचा त्रास संभवतो. कोणालाही जामीन राहू नका.
horoscope
Sakal
बौद्धिक क्षेत्रात प्रगती होईल. तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील.
horoscope
Sakal
प्रॉपर्टीचे सौख्य लाभेल. उत्साह व उमेद वाढेल.
horoscope
Sakal
नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल. काही कामे धाडसाने पार पाडाल.
horoscope
Sakal
काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता. व्यवसायात वाढ होईल.
horoscope
Sakal
तुमचे मनोबल वाढविणारी एखादी घटना घडेल. आरोग्य उत्तम राहील.
horoscope
Sakal
Pune Vishrambag Wada
Sakal