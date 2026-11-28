Aarti Badade
प्रॉपर्टीची कामे मार्गी लावू शकाल. तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंधी व प्रसिद्धी लाभेल.
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Sakal
नोकरी, व्यवसायात समाधानकारक स्थिती राहील. नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल.
today horoscope
Sakal
व्यवसायाची उलाढाल वाढेल. जुनी येणी वसूल होतील.
today horoscope
Sakal
रखडलेली कामे मार्गी लावू शकाल. मन आनंदी व आशावादी राहील.
today horoscope
Sakal
काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. प्रवास शक्यतो टाळावेत.
today horoscope
Sakal
महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील. प्रियजनांचा सहवास लाभेल.
today horoscope
Sakal
सामाजिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल. अपूर्व मनोबलाच्या जोरावर कार्यरत रहाल.
today horoscope
Sakal
गुरुकृपा लाभेल. काहींना तीर्थयात्रेचे योग येतील.
today horoscope
Sakal
कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील.
today horoscope
Sakal
वैवाहिक जीवनात सुसंवाद साधाल. भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल.
today horoscope
Sakal
काहींना कामाचा ताण व दगदग जाणवेल. कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल.
today horoscope
Sakal
मुलामुलींचे प्रश्न मार्गी लागतील. संततिसौख्य लाभेल.
today horoscope
Sakal
Worli Fort Mumbai
Sakal