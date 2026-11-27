Aarti Badade
अरबी समुद्राच्या किनाऱ्यावरील काळ्या कातळांच्या टेकडीवर दिमाखात उभा असलेला वरळी किल्ला मुंबईच्या समृद्ध इतिहासाची साक्ष देतो. समुद्र, डोंगर आणि आधुनिक शहराचा अनोखा संगम येथे पाहायला मिळतो.
Worli Fort Mumbai
Sakal
सतराव्या शतकात मुंबई सात बेटांचा समूह होती. पोर्तुगीज आणि ब्रिटिशांच्या ताब्यातील प्रदेशांमध्ये माहीमची खाडी महत्त्वाची सीमा होती. समुद्रमार्गे होणाऱ्या आक्रमणांवर लक्ष ठेवण्यासाठी ब्रिटिशांनी वरळी किल्ल्याची उभारणी केल्याचे सांगितले जाते.
Worli Fort Mumbai
Sakal
काही ऐतिहासिक संदर्भांनुसार, १५६१ मध्ये पोर्तुगीजांनी येथे लहान लष्करी चौकी उभारली होती. पुढे ब्रिटिशांनी या ठिकाणाचा वापर करून संरक्षणात्मक बांधकाम विकसित केल्याचे मानले जाते.
Worli Fort Mumbai
Sakal
बहुकोनी आकाराची तटबंदी, भक्कम बुरूज आणि तोफा ठेवण्यासाठी केलेल्या जागा ही किल्ल्याची प्रमुख वैशिष्ट्ये आहेत. तटबंदीच्या आतील बाजूस प्रकाशासाठी केलेली विशिष्ट व्यवस्था त्याच्या स्थापत्यकौशल्याची ओळख करून देते.
Worli Fort Mumbai
Sakal
दगडी कमानीचे प्रवेशद्वार, खडकात खोदलेली चौकोनी विहीर आणि जुन्या खोल्यांचे अवशेष आजही येथे पाहायला मिळतात. किल्ल्याच्या परिसरात हनुमान मंदिरही आहे.
Worli Fort Mumbai
Sakal
वरळी किल्ल्यावरून एका बाजूला अथांग अरबी समुद्र, तर दुसऱ्या बाजूला वांद्रे-वरळी सी लिंक आणि मुंबईची गगनचुंबी इमारतींची रांग दिसते. सूर्यास्ताच्या वेळी येथील दृश्य विशेष आकर्षक असते.
Worli Fort Mumbai
Sakal
ऐतिहासिक वरळी-कोळीवाड्याच्या परिसरात उभा असलेला हा किल्ला मुंबईच्या सांस्कृतिक आणि स्थापत्य वारशाची आठवण करून देतो. इतिहासप्रेमी आणि मुंबईचे वेगळे रूप अनुभवू इच्छिणाऱ्यांसाठी वरळी किल्ला आवर्जून भेट देण्यासारखे ठिकाण आहे.
Worli Fort Mumbai
Sakal
Chorawane Village Konkan Tourism
Sakal