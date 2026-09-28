२८ सप्टेंब 2026 राशिभविष्य! कोणाच्या जुन्या येणी वसूल होणार? जाणून घ्या

Aarti Badade

मेष :

महत्त्वाची कामे दुपारनंतर मार्गी लागतील. आरोग्य उत्तम राहील.

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वृषभ :

खर्चाचे प्रमाण वाढेल. वाहने जपून चालवावीत.

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मिथुन :

मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल. महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील.

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कर्क

तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. राजकीय क्षेत्रात सहभागी व्हाल.

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सिंह :

एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल. रखडलेली कामे मार्गी लावू शकाल.

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कन्या :

आर्थिक निर्णय शक्यतो पुढे ढकलावेत. कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको.

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तुळ :

वैवाहिक जीवनात सुसंवाद साधाल. भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल.

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वृश्‍चिक :

काहींचा मनोरंजनाकडे कल राहील. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.

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धनु :

तुम्ही आपली मते इतरांना पटवून देण्यात यशस्वी व्हाल. मुलामुलींचे प्रश्‍न मार्गी लागतील.

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मकर :

राहत्या जागेचे प्रश्‍न मार्गी लागतील. काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील.

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कुंभ :

नोकरीत प्रगतीचे वातावरण राहील. नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल.

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मीन :

जुनी येणी वसूल होतील. व्यवसायात नवीन तंत्र व मंत्र अंमलात आणू शकाल.

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भिजवलेले बदाम आरोग्यासाठी का महत्त्वाचे?

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