२८ सप्टेंब 2026 राशिभविष्य! कोणाच्या जुन्या येणी वसूल होणार? जाणून घ्या

Aarti Badade
महत्त्वाची कामे दुपारनंतर मार्गी लागतील. आरोग्य उत्तम राहील.
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Sakal
खर्चाचे प्रमाण वाढेल. वाहने जपून चालवावीत.
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Sakal
मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल. महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील.
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Sakal
तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. राजकीय क्षेत्रात सहभागी व्हाल.
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Sakal
एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल. रखडलेली कामे मार्गी लावू शकाल.
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Sakal
आर्थिक निर्णय शक्यतो पुढे ढकलावेत. कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको.
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Sakal
वैवाहिक जीवनात सुसंवाद साधाल. भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल.
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Sakal
काहींचा मनोरंजनाकडे कल राहील. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.
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Sakal
तुम्ही आपली मते इतरांना पटवून देण्यात यशस्वी व्हाल. मुलामुलींचे प्रश्न मार्गी लागतील.
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Sakal
राहत्या जागेचे प्रश्न मार्गी लागतील. काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील.
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Sakal
नोकरीत प्रगतीचे वातावरण राहील. नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल.
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जुनी येणी वसूल होतील. व्यवसायात नवीन तंत्र व मंत्र अंमलात आणू शकाल.
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