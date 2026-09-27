भिजवलेले बदाम आरोग्यासाठी का महत्त्वाचे?

Aarti Badade
भिजवलेले बदाम खाण्याचे ७ फायदे; जाणून घ्या योग्य पद्धत!
almond
Sakal
बदामामध्ये प्रथिने, फायबर, व्हिटॅमिन ई, मॅग्नेशियम आणि चांगले फॅट्स असल्याने ते संतुलित आहाराचा पौष्टिक भाग ठरतात.
almond
Sakal
बदामातील फायबर पचनक्रियेला मदत करते आणि भिजवल्यामुळे ते मऊ होऊन काहींना खाण्यास अधिक सोपे जातात.
almond
Sakal
बदामातील असंतृप्त फॅट्स संतुलित आहाराचा भाग म्हणून हृदयाच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर ठरू शकतात.
almond
Sakal
व्हिटॅमिन ई, मॅग्नेशियम आणि इतर पोषक घटकांमुळे बदाम मेंदूच्या आरोग्यासाठीही उपयुक्त ठरू शकतात.
almond
Sakal
प्रथिने, फायबर आणि चांगले फॅट्स यामुळे बदाम खाल्ल्यानंतर पोट भरल्यासारखे वाटू शकते आणि अनावश्यक खाणे कमी होण्यास मदत होऊ शकते.
almond
Sakal
बदामातील व्हिटॅमिन ई त्वचेच्या सामान्य आरोग्यासाठी महत्त्वाचे असून बदाम रात्रभर पाण्यात भिजवून सकाळी किंवा न भिजवताही खाता येतात.
almond
Sakal
egg hair mask
Sakal