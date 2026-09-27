भिजवलेले बदाम आरोग्यासाठी का महत्त्वाचे?

Aarti Badade

भिजवलेले बदाम

भिजवलेले बदाम खाण्याचे ७ फायदे; जाणून घ्या योग्य पद्धत!

almond

|

Sakal

पौष्टिक

बदामामध्ये प्रथिने, फायबर, व्हिटॅमिन ई, मॅग्नेशियम आणि चांगले फॅट्स असल्याने ते संतुलित आहाराचा पौष्टिक भाग ठरतात.

almond

|

Sakal

पचनक्रियेला मदत

बदामातील फायबर पचनक्रियेला मदत करते आणि भिजवल्यामुळे ते मऊ होऊन काहींना खाण्यास अधिक सोपे जातात.

almond

|

Sakal

फायदे

बदामातील असंतृप्त फॅट्स संतुलित आहाराचा भाग म्हणून हृदयाच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर ठरू शकतात.

almond

|

Sakal

मेंदू

व्हिटॅमिन ई, मॅग्नेशियम आणि इतर पोषक घटकांमुळे बदाम मेंदूच्या आरोग्यासाठीही उपयुक्त ठरू शकतात.

almond

|

Sakal

अनावश्यक खाणे

प्रथिने, फायबर आणि चांगले फॅट्स यामुळे बदाम खाल्ल्यानंतर पोट भरल्यासारखे वाटू शकते आणि अनावश्यक खाणे कमी होण्यास मदत होऊ शकते.

almond

|

Sakal

कसे खावे

बदामातील व्हिटॅमिन ई त्वचेच्या सामान्य आरोग्यासाठी महत्त्वाचे असून बदाम रात्रभर पाण्यात भिजवून सकाळी किंवा न भिजवताही खाता येतात.

almond

|

Sakal

केस दिसतात कोरडे-निस्तेज? अंड्याचा हा हेअर मास्क एकदा ट्राय करा!

egg hair mask

|

Sakal

येथे क्लिक करा