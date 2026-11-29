Aarti Badade
तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल.
today horoscope
Sakal
गुरुकृपा लाभेल. नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल.
horoscope today
Sakal
काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता. कौटुंबीक जीवनात सुसंवाद साधाल.
today horoscope
Sakal
आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. तुमच्या कर्तृत्त्वाला संधी लाभेल.
Horoscope Today
Sakal
काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील. वस्तू गहाळ होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
Horoscope Today
Sakal
अनेकांचे सहकार्य लाभेल. उत्साह व उमेद वाढविणारी एखादी घटना घडेल.
today horoscope
Sakal
प्रॉपर्टीची कामे मार्गी लागतील. मन आनंदी व आशावादी राहील.
today horoscope
Sakal
जिद्द व चिकाटी वाढेल. तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंधी व प्रसिद्धी लाभेल.
today horoscope
Sakal
काहींना मानसिक अस्वस्थता जाणवेल. काहींना कामाचा ताण व दगदग जाणवेल.
today horoscope
Sakal
तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील. अपूर्व मनोबलाच्या जोरावर कार्यरत रहाल.
today horoscope
Sakal
वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता. शत्रुपिडा नाही.
today horoscope
Sakal
काहींचे वैचारिक परिवर्तन होईल. बौद्धिक व शैक्षणिक क्षेत्रात प्रगती होईल.
today horoscope
Sakal
Cholesterol
Sakal