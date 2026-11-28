Aarti Badade
कोलेस्ट्रॉल हा शरीरातील पेशी, हार्मोन्स आणि पचनासाठी आवश्यक असलेला मेदासारखा घटक असून त्याचे प्रमाण वाढल्यास आरोग्याला धोका निर्माण होऊ शकतो.
High Cholesterol Causes
Sakal
LDL म्हणजे वाईट कोलेस्ट्रॉल, HDL म्हणजे चांगले कोलेस्ट्रॉल, तर ट्रायग्लिसराइड्स हा रक्तातील चरबीचा आणखी एक महत्त्वाचा प्रकार आहे.
High Cholesterol Causes
Sakal
तेलकट, तळलेले पदार्थ, बेकरी उत्पादने, फास्ट फूड आणि सॅच्युरेटेड किंवा ट्रान्स फॅटचे अधिक सेवन केल्याने कोलेस्ट्रॉलचे प्रमाण बिघडू शकते.
High Cholesterol Causes
Sakal
शारीरिक हालचाली कमी असल्यास वजन आणि रक्तातील चरबी वाढण्याचा धोका असतो, त्यामुळे नियमित व्यायाम करणे महत्त्वाचे आहे.
High Cholesterol Causes
Sakal
मधुमेह आणि थायरॉईडचे कार्य कमी होण्यासारख्या समस्या शरीरातील कोलेस्ट्रॉलच्या पातळीवर परिणाम करू शकतात.
High Cholesterol Causes
Sakal
कुटुंबात कोलेस्ट्रॉल वाढण्याचा इतिहास असल्यास धोका अधिक असू शकतो, तसेच वय आणि रजोनिवृत्तीनंतरही कोलेस्ट्रॉलच्या पातळीत बदल होऊ शकतात.
High Cholesterol Causes
Sakal
धूम्रपानामुळे HDL कमी होऊ शकते, तर मद्यपानामुळे विशेषतः ट्रायग्लिसराइड्स वाढण्याची शक्यता असते.
High Cholesterol Causes
Sakal
बहुतेक वेळा कोलेस्ट्रॉल वाढल्याची स्पष्ट लक्षणे दिसत नाहीत, त्यामुळे केवळ लक्षणांवर अवलंबून न राहता नियमित तपासणी महत्त्वाची आहे.
High Cholesterol Causes
Sakal
या रक्ततपासणीत टोटल कोलेस्ट्रॉल, LDL, HDL आणि ट्रायग्लिसराइड्सचे प्रमाण समजते, ज्यामुळे हृदयविकाराचा धोका तपासण्यास मदत होते.
High Cholesterol Causes
Sakal
LDL जास्त असल्याने रक्तवाहिन्यांमध्ये चरबीचे थर साचू शकतात आणि हृदयविकाराचा झटका किंवा स्ट्रोकचा धोका वाढू शकतो.
High Cholesterol Causes
Sakal
संतुलित आहार, भरपूर भाज्या, फळे, भरड धान्ये, नियमित व्यायाम आणि धूम्रपानापासून दूर राहणे यामुळे कोलेस्ट्रॉल नियंत्रणात ठेवण्यास मदत होते.
High Cholesterol Causes
Sakal
कोलेस्ट्रॉलची पातळी आणि हृदयविकाराचा एकूण धोका पाहून डॉक्टर औषधोपचार ठरवतात, त्यामुळे वैद्यकीय सल्ल्याशिवाय औषधे सुरू किंवा बंद करू नयेत.
High cholesterol causes
Sakal
Khunya Murlidhar Temple
Sakal