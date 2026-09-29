आजचे राशिभविष्य २९ सप्टेंबर २०२६! ‘या’ राशींना आर्थिक लाभ, नवी दिशा

Aarti Badade
आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. रखडलेली कामे मार्गी लागतील.
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Sakal
काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील. वस्तू गहाळ होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
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Sakal
प्रियजनांचा सहवास लाभेल. अनेकांचे सहकार्य लाभेल.
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Sakal
तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील. शत्रुपिडा नाही.
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Sakal
गुरुकृपा लाभेल. नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल.
horoscope
Sakal
काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. वादविवाद टाळावेत.
horoscope
sakal
तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील. जोडीदाराचा सल्ला लाभदायक ठरेल.
horoscope
Sakal
कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता.
horoscope
Sakal
आर्थिक क्षेत्रात धाडस करावयास हरकत नाही. काहींचे वैचारिक परिवर्तन होईल.
horoscope
Sakal
मनोबल व आत्मविश्वास वाढेल. हितशत्रुंवर मात कराल.
horoscope
Sakal
जिद्द व चिकाटी वाढेल. काही कामे धाडसाने पार पाडाल.
horoscope
Sakal
व्यवसायाच्या जागेचे प्रश्न मार्गी लावू शकाल. आर्थिक लाभ होतील.
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Sakal
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Sakal