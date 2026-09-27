चिकन-मटण खाणाऱ्यांनी हे वाचाच! हार्ट ॲटॅकचा धोका किती?

Aarti Badade
नॉनव्हेज खाल्ल्याने हार्ट ॲटॅकचा धोका वाढतो का? डॉक्टर काय सांगतात, जाणून घ्या!
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Sakal
नॉनव्हेजमुळे थेट हार्ट ॲटॅक होतो असे नाही, मात्र कोणते मांस, किती प्रमाणात आणि कशा पद्धतीने खाल्ले जाते हे महत्त्वाचे आहे.
nonveg heart attck
Sakal
सॉसेज, बेकन, सलामीसारखे प्रोसेस्ड मीट आणि जास्त सॅच्युरेटेड फॅट किंवा मीठ असलेले पदार्थ मर्यादित ठेवणे योग्य ठरते.
nonveg heart attck
रेड मीट आणि प्रोसेस्ड मीटचे जास्त सेवन केल्यास सॅच्युरेटेड फॅटमुळे LDL म्हणजेच खराब कोलेस्ट्रॉल वाढण्यास हातभार लागू शकतो.
nonveg heart attck
Sakal
हाय ब्लड प्रेशर, वाढलेले कोलेस्ट्रॉल, मधुमेह, लठ्ठपणा आणि कौटुंबिक इतिहास यांसारखे घटक हृदयविकाराच्या जोखमीवर परिणाम करू शकतात.
nonveg heart attck
Sakal
नॉनव्हेज पूर्णपणे बंद करण्याची गरज प्रत्येक व्यक्तीसाठी नसून कमी चरबीयुक्त मासे आणि कमी तेल-मीठात तयार केलेले पदार्थ पर्याय ठरू शकतात.
nonveg heart attck
Sakal
हृदयाच्या आरोग्यासाठी नॉनव्हेजसोबत भाज्या, फळे, डाळी, संपूर्ण धान्ये आणि फायबरयुक्त पदार्थांचा संतुलित आहारात समावेश करणे महत्त्वाचे आहे.
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Sakal
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Sakal