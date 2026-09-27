चिकन-मटण खाणाऱ्यांनी हे वाचाच! हार्ट ॲटॅकचा धोका किती?

Aarti Badade

हार्ट ॲटॅक

नॉनव्हेज खाल्ल्याने हार्ट ॲटॅकचा धोका वाढतो का? डॉक्टर काय सांगतात, जाणून घ्या!

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नॉनव्हेज

नॉनव्हेजमुळे थेट हार्ट ॲटॅक होतो असे नाही, मात्र कोणते मांस, किती प्रमाणात आणि कशा पद्धतीने खाल्ले जाते हे महत्त्वाचे आहे.

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Sakal

पदार्थ मर्यादित ठेवणे योग्य

सॉसेज, बेकन, सलामीसारखे प्रोसेस्ड मीट आणि जास्त सॅच्युरेटेड फॅट किंवा मीठ असलेले पदार्थ मर्यादित ठेवणे योग्य ठरते.

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LDL

रेड मीट आणि प्रोसेस्ड मीटचे जास्त सेवन केल्यास सॅच्युरेटेड फॅटमुळे LDL म्हणजेच खराब कोलेस्ट्रॉल वाढण्यास हातभार लागू शकतो.

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Sakal

परिणाम

हाय ब्लड प्रेशर, वाढलेले कोलेस्ट्रॉल, मधुमेह, लठ्ठपणा आणि कौटुंबिक इतिहास यांसारखे घटक हृदयविकाराच्या जोखमीवर परिणाम करू शकतात.

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व्यक्तीसाठी

नॉनव्हेज पूर्णपणे बंद करण्याची गरज प्रत्येक व्यक्तीसाठी नसून कमी चरबीयुक्त मासे आणि कमी तेल-मीठात तयार केलेले पदार्थ पर्याय ठरू शकतात.

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समावेश करणे

हृदयाच्या आरोग्यासाठी नॉनव्हेजसोबत भाज्या, फळे, डाळी, संपूर्ण धान्ये आणि फायबरयुक्त पदार्थांचा संतुलित आहारात समावेश करणे महत्त्वाचे आहे.

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