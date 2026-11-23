सूरज यादव
इलेक्ट्रिक कार किंवा स्कूटर चार्ज करण्यासाठी स्वतंत्र ग्रीन मीटर घेण्याचा पर्याय उपलब्ध असतो.
Green Meter for EVs
Esakal
ग्रीन मीटर म्हणजे इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंगसाठी घेतलेलं स्वतंत्र वीज कनेक्शन आणि मीटर असतो.
Green Meter for EVs
Esakal
अनेकजण घरातील नेहमीच्या वीज कनेक्शनवरच इलेक्ट्रिक कार किंवा स्कूटर चार्ज करतात.
Green Meter for EVs
Esakal
घरच्या मीटरवर चार्जिंग केल्यास गाडीचा वीजवापर घराच्या एकूण वापरातच मोजला जातो.
Green Meter for EVs
Esakal
स्वतंत्र ग्रीन मीटरमुळे घरातील वीजवापर आणि वाहन चार्जिंगचा खर्च वेगवेगळा समजतो.
Green Meter for EVs
Esakal
स्वतंत्र EV कनेक्शनवर संबंधित वीज वितरण कंपनीचा लागू असलेला EV टॅरिफ मिळू शकतो.
Green Meter for EVs
Esakal
घरगुती आणि EV टॅरिफमधील फरकामुळे चार्जिंगचा खर्च कमी होऊ शकतो; मात्र तो निश्चित नसतो.
Green Meter for EVs
Esakal
घरच्या मीटरवर चार्जिंग करायचे की ग्रीन मीटरवर हे गाडी किती चार्ज करता आणि लागू वीजदर किती आहेत हे तपासून निवडणे योग्य राहील.
Green Meter for EVs
Esakal
ग्रीन मीटर घेतल्याने प्रत्येकाचं बिल कमी होईलच असं नाही. स्वतंत्र कनेक्शनचा खर्च, लागू टॅरिफ आणि चार्जिंगचा वापर यांची तुलना करणं महत्त्वाचं आहे.
Green Meter for EVs
Esakal