बुमराहने गोलंदाजीच्या प्रेमापोटी 'या' ३ आवडत्या पदार्थांचा केला त्याग

Pranali Kodre

जसप्रीत बुमराह

जसप्रीत बुमराह हा सध्याचा सर्वोत्तम गोलंदाजांपैकी एक आहे. त्याची अनोखी गोलंदाजी शैली त्याला इतरांपेक्षा वेगळे बनवते.

अनोखी गोलंदाजी शैली

त्याची अनोखी गोलंदाजी शैलीमुळे त्याला स्विंग उशीरा निर्माण करता येतो आणि तेच फलंदांना आव्हानात्मक ठरते.

भरत अरुण यांचं निरीक्षण

पण पूर्वी त्याच्या शैलीमुळे त्याच्या शरीरावर फार ताण येत होता, याचं निरीक्षण माजी गोलंदाजी प्रशिक्षक भरत अरुण यांनी केले. त्यासाठी काय बदल केले हे देखील त्यांनी सांगितलं.

शैली बदलण्याचा प्रयत्न, पण...

त्यानंतर त्याची शैली बदलण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यामुळे गोलंदाजीचा वेगही कमी झाला.

फिटनेस आणि प्रशिक्षण योजना

त्यानंतर त्याच्यासाठी खास फिटनेस आणि प्रशिक्षण योजना तयार करण्यात आली.

बुमराहने स्वीकारले बदल

ज्याप्रमाणे विराट कोहली फिट होता, त्याप्रमाणे बुमराहनेही हे बदल स्वीकारले.

आवडते पदार्थ सोडले

त्याने बर्गर, पिझ्झा, मिल्कशेक अशा त्याच्या आवडणाऱ्या पदार्थांपासून स्वत:ला दूर केलं आणि एक हेल्दी डाएट स्वीकारलं.

प्रमुख गोलंदाज

त्याची गोलंदाजी शैली आजही अनोखी असून तो आता भारताचा प्रमुख गोलंदाज बनला आहे.

