सचिन तेंडुलकरची पत्नी अंजलीने खरेदी केला नवा फ्लॅट; किंमत माहितीये का?

Pranali Kodre

डॉ. अंजली तेंडुलकरांची नवी गुंतवणूक

सचिन तेंडुलकरची पत्नी डॉ. अंजली तेंडुलकर यांनी नवी गुंतवणूक केली आहे.

Sachin and Anjali Tendulkar | Instagram

नवं अपार्टमेंट

अंजली तेंडुलकर यांनी विरारमध्ये नवं अपार्टमेंट खरेदी केलं आहे.

Sachin and Anjali Tendulkar | Instagram

क्षेत्रफळ

विरारमधील हा फ्लॅट पेनिन्सुला हाइट्सच्या तिसऱ्या मजल्यावर आहे. हा फ्लॅट ३९१ चौ. फूट क्षेत्रफळ आहे.

Sachin and Anjali Tendulkar | Instagram

घराची किंमत

Zapkey.com द्वारे मिळालेल्या मालमत्ता नोंदणी कागदपत्रांनुसार या घरासाठी अंजली तेंडुलकर यांनी ३२ लाख रुपये मोजले आहेत.

Sachin and Anjali Tendulkar | Instagram

नोंदणी तारीख

मालमत्ता नोंदणी ३० मे २०२५ रोजी झाली असल्याचं दस्तऐवजांत नमूद आहे.

Sachin and Anjali Tendulkar | Instagram

स्टॅम्प ड्युटी आणि नोंदणी शुल्क

फ्लॅटसाठी १.९२ लाख रुपये स्टॅम्प ड्युटी आणि ३० हजार रुपये नोंदणी शुल्क भरलं आहे. महिला गृहखरेदीदार म्हणून अंजली तेंडुलकर यांना १% सवलत मिळाली आहे.

Sachin and Anjali Tendulkar | Instagram

विरारमध्ये घरांचे दर

स्थानिक दलालांच्या मते, विरारमध्ये घरांचे दर ६ हजार ते ९ हजार रुपये प्रति चौ. फूट आहेत. विरार हा मुंबई महानगर प्रदेशाचा (MMR) महत्वाचा भाग असून जलद गतीने विकसित होत आहे.

Sachin and Anjali Tendulkar | Instagram

