ब्लॉकेज नसताना महिलांना हृदयविकाराचा झटका येण्याची 3 कारणे!

Aarti Badade

हृदयविकाराचा सामान्य गैरसमज

बहुतेक लोकांना वाटते की हृदयविकाराचे मुख्य कारण रक्तवाहिन्या ब्लॉक (Blood Vessels Blockage) होणे आहे, पण ६५ वर्षांखालील महिलांमध्ये नेहमीच असे नसते.

महिलांमधील वेगळी कारणे

नवीन संशोधनात दावा आहे की, ६५ वर्षांखालील जवळजवळ अर्ध्या महिलांना हृदयविकाराचा झटका रक्तवाहिनीतील अडथळ्यामुळे नव्हे, तर इतर काही कारणांमुळे येतो.

रक्तवाहिनीतील भेग

SCAD (Spontaneous Coronary Artery Dissection) हृदयाच्या धमनीमध्ये अचानक भेग पडते आणि तिथे रक्त साचते, ज्यामुळे रक्तप्रवाह रोखला जातो.

एम्बोलिझम (Embolism)

जेव्हा शरीराच्या दुसऱ्या भागातून रक्ताची गुठळी (Blood Clot) किंवा कण हृदयाच्या धमन्यांमध्ये साचतो, त्यामुळे हृदयविकाराचा झटका येऊ शकतो.

ताण आणि अशक्तपणा

जास्त ताण (Stress) किंवा अशक्तपणासारख्या समस्या हृदयाची कार्य करण्याची क्षमता कमकुवत करू शकतात आणि हृदयविकाराचा धोका वाढवू शकतात.

स्वत:कडे लक्ष देणे

शरीरात होणारे बदल, सतत शरीरातील कोणता अवयव दुखणे , जेवण , पाणी या सर्वांच्या योग्य वेळा पाळणे अत्यंत गरजेचे असते.

नेमके कारण ओळखा

हृदयविकाराचे नेमके कारण जाणून घेणे आवश्यक आहे. तरुण महिलांनी या वेगवेगळ्या कारणांबद्दल अधिक जागरूक असले पाहिजे.

