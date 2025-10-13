किडनी स्टोन टाळा! मूत्रपिंडाचे आरोग्य जपण्यासाठी दररोज किती पाणी प्यावे?

पाणी शरीराची मूलभूत गरज

आपल्या शरीरातील प्रत्येक पेशी, प्रत्येक ऊती आणि प्रत्येक अवयवाला योग्यरित्या कार्य करण्यासाठी पाण्याची (Water) आवश्यकता असते.

किडनीचे कार्य

मूत्रपिंड (Kidneys) हे आपल्या शरीराच्या स्वच्छतेच्या यंत्रांसारखे आहेत. ते शरीरातील टाकाऊ पदार्थ बाहेर टाकतात आणि द्रव संतुलन राखतात.

पाण्याचे महत्त्व

शरीर चांगले हायड्रेटेड (Hydrated) असल्यास, मूत्रपिंड मूत्रमार्गे कचरा सहजपणे बाहेर टाकू शकतात, ज्यामुळे मूत्रपिंडातील दगड (Kidney Stones) तयार होण्याचा धोका कमी होतो.

सरासरी किती पाणी प्यावे?

सरासरी व्यक्तीने दररोज २.५ ते ३.५ लिटर पाणी पिणे चांगले मानले जाते. यामुळे किडनीचे कार्य सुरळीत राहते.

वय आणि लिंगानुसार पाण्याची गरज

यूएस इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिसिननुसार पुरुषांनी: दररोज सुमारे ३.७ लिटर पाणी प्यावे. महिलांनी: दररोज सुमारे २.७ लिटर पाणी प्यावे.

फक्त साधे पाणी नाही

यामध्ये फक्त साधे पाणीच नाही, तर ज्यूस, दूध, सूप, फळे आणि भाज्यांमधील पाणी देखील समाविष्ट आहे.

डिहायड्रेशनची तपासणी

लघवीचा रंग (Urine Colour) हलका पिवळा असावा. जर तो गडद पिवळा असेल, तर तुम्हाला डिहायड्रेशन असण्याची शक्यता आहे. तहान लागल्यावर पाणी प्या!

डॉक्टरांचा सल्ला महत्त्वाचा

जर तुम्हाला मूत्रपिंड किंवा हृदयाच्या समस्या असतील, तर पाण्याचे सेवन बदलण्यापूर्वी तुमच्या डॉक्टरांचा सल्ला घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.

