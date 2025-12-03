रात्रीच्या उत्तम झोपेसाठी आहारात असावेत 'हे' 3 मॅग्नेशियम-युक्त सुपरफूड्स

Anushka Tapshalkar

झोप लागत नाही? मग मॅग्नेशियम महत्त्वाचं!

ताण, धावपळ आणि पोषणातील कमतरता यामुळे झोपेच्या तक्रारी वाढतात. मॅग्नेशियम शरीर शांत ठेवण्यास मदत करतं.

मॅग्नेशियम झोप सुधारतं कसं?

हे GABA सक्रिय करतं, ज्यामुळे मेंदू शांत होतो आणि रिलॅक्स होऊन झोप लवकर लागते.

मेलाटोनिन निर्मितीत मदत

मॅग्नेशियममुळे झोप-जागेपणाचा चक्र नियंत्रित करणाऱ्या मेलाटोनिन हॉर्मोनची नैसर्गिक निर्मिती वाढते.

पालेभाज्यांमध्ये मुबलक मॅग्नेशियम

पालक, केळ, स्विस चार्ड—अर्धा कप उकडलेल्या पालकामध्ये सुमारे 47 mg मॅग्नेशियम.

नट्स आणि सीड्स उत्तम पर्याय

बदाम, काजू, भोपळ्याच्या बिया, सूर्यफूल बिया — ऊर्जा टिकवतात आणि मॅग्नेशियमची पूर्तता करतात.

केळी झोपेसाठी फायदेशीर

मध्यम केळीत सुमारे 32 mg मॅग्नेशियम; पोटॅशियमसोबत हे स्नायू रिलॅक्स करून झोप सुधारतात.

कधी खाल्लं तर फायदा जास्त?

मॅग्नेशियम-युक्त पदार्थ दिवसभरात खाऊ शकता. पण संध्याकाळी घेतल्यास स्नायू रिलॅक्स होऊन झोपेची गुणवत्ता वाढते.

