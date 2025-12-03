मॉर्निंग की इव्हनिंग वॉक? वजन कमी करण्यासाठी कोणतं आहे बेस्ट?

Anushka Tapshalkar
वजन कमी करण्यासाठी चालणं फायदेशीर असतं, पण सकाळी चालणं की संध्याकाळी चालणं; कोणतं चांगलं हे कळणं महत्त्वाचं आहे.
Walking for Weight Loss
सकाळची चाल शरीराला दिवसभर जास्त कॅलरी बर्न करण्यास मदत करते.Morning VS Evening Walk
Morning walk
थंड, स्वच्छ हवा शरीराला ऍक्टिव्ह करते आणि दिवसभर फोकस सुधारते.
संध्याकाळी चालणं दिवसात घेतलेल्या अतिरिक्त कॅलरीज बर्न करण्यात उपयुक्त ठरतं.
Burns Calories
इव्हनिंग वॉक स्ट्रेस कमी करून मन शांत ठेवते.
Evening Walk
संध्याकाळच्या वॉकने झोपेची गुणवत्ता वाढवते आणि रिलॅक्सेशन देते.
Improves sleep
अभ्यास सांगतात की सकाळी चाललं की फॅट बर्निंगसाठी किंचित जास्त प्रभावी असतं.
Research
सकाळ असो वा संध्याकाळ, नियमित चालणं हेच वजन कमी करण्यासाठी सर्वात महत्त्वातं आहे.
Consistency in Walking
