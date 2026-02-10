हाय ब्लड प्रेशर आणि हृदय निरोगी ठेवायचं आहे? मग रात्री झोपण्याआधी 'ही' 3 पेयं नक्की प्या

हाय ब्लड प्रेशर म्हणजे काय?

उच्च रक्तदाबामुळे हार्ट अटॅक व स्ट्रोकचा धोका वाढतो. औषधांसोबत जीवनशैलीत छोटे बदल फायदेशीर ठरू शकतात.

रात्री पेय घेण्याचा फायदा

झोपण्यापूर्वी शांतता मिळाल्यास सकाळचा ब्लड प्रेशर नियंत्रित राहण्यास मदत होते.

बीटाचा रस (Beetroot Juice)

बीटातील नैसर्गिक नायट्रेट्स रक्तवाहिन्या सैल करतात. त्यामुळे रक्तदाब कमी होण्यास मदत होते.

बीटाचा रस किती घ्यावा?

रोज 70 ते 250 मि.ली. बीटाचा रस फायदेशीर ठरू शकतो. मात्र किडनीचा त्रास असल्यास सावधगिरी बाळगा.

कॅमोमाईल चहा (Chamomile Tea)

तणाव कमी करतो, झोप सुधारतो. चांगली झोप म्हणजे रक्तदाब नियंत्रणात ठेवण्यास मदत.

दूध (Low-fat Milk)

दुधातील कॅल्शियम, पोटॅशियम व मॅग्नेशियम रक्तवाहिन्यांना आराम देतात. झोपण्यापूर्वी कोमट दूध फायदेशीर.

महत्त्वाची सूचना

ही पेये औषधांचा पर्याय नाहीत. डॉक्टरांच्या सल्ल्यानेच आहारात समाविष्ट करा.

