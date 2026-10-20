3 स्टार, 5 स्टार आणि 7 स्टार हॉटेल्समध्ये नेमका काय फरक असतो?

Varsha Balhe
हॉटेल बुक करताना ३ स्टार आणि ५ स्टार अशी नावं आपण ऐकतो. काही हॉटेलना तर ७ स्टारही म्हटलं जातं. पण या हॉटेलमध्ये नेमका काय फरक असतो? तिथल्या खोल्या, सुविधा आणि सेवांमध्ये काय बदल असतो, हे सोप्या भाषेत जाणून घेऊया.
3 STAR VS 5 STAR VS 7 STAR HOTELS
esakal
३ स्टार हॉटेलमध्ये राहण्यासाठी आरामदायी खोली, टीव्ही, वाय-फाय आणि जेवणाची सोय मिळू शकते. कमी खर्चात चांगल्या सुविधा हव्या असतील, तर असा पर्याय उपयोगी ठरतो.
3 STAR VS 5 STAR VS 7 STAR HOTELS
esakal
५ स्टार हॉटेलमध्ये खोल्या अधिक आलिशान असू शकतात. याशिवाय स्विमिंग पूल, जिम, स्पा आणि वेगवेगळ्या प्रकारच्या जेवणाची सोयही मिळू शकते. मात्र, या सुविधा प्रत्येक हॉटेलमध्ये सारख्याच असतील असं नाही.
3 STAR VS 5 STAR VS 7 STAR HOTELS
esakal
७ स्टार हे अधिकृत हॉटेल रेटिंग नाही. अतिशय आलिशान आणि खास सेवा देणाऱ्या हॉटेलचं वर्णन करण्यासाठी हा शब्द वापरला जातो. त्यामुळे ७ स्टार हॉटेल म्हणजे अधिकृतपणे ५ स्टारपेक्षा वरचं रेटिंग असं नाही.
3 STAR VS 5 STAR VS 7 STAR HOTELS
esakal
३ स्टार हॉटेलमध्ये गरजेच्या आणि आरामदायी सुविधा असतात. ५ स्टार हॉटेलमध्ये अधिक आलिशान सजावट, मोठ्या खोल्या किंवा खास सुईट्स मिळू शकतात. काही अतिशय महागड्या हॉटेलमध्ये वैयक्तिक सेवाही दिली जाते.
3 STAR VS 5 STAR VS 7 STAR HOTELS
esakal
३ स्टार हॉटेलमध्ये साधारणपणे रेस्टॉरंट किंवा जेवणाची सोय असते. ५ स्टार हॉटेलमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या खाद्यपदार्थांसाठी रेस्टॉरंट्स आणि अधिक वैयक्तिक सेवा मिळू शकते. अतिशय आलिशान हॉटेलमध्ये पाहुण्यांच्या खास गरजेनुसारही व्यवस्था केली जाते.
3 STAR VS 5 STAR VS 7 STAR HOTELS
esakal
७ स्टार म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या काही हॉटेलमध्ये वैयक्तिक मदतनीस, आलिशान गाड्यांची सोय किंवा खासगी प्रवासाची व्यवस्था असू शकते. पण या सुविधा केवळ ७ स्टार नावामुळे मिळतात असं नाही; त्या संबंधित हॉटेलवर अवलंबून असतात.
3 STAR VS 5 STAR VS 7 STAR HOTELS
esakal
हॉटेलमध्ये मिळणाऱ्या सुविधा, सेवा आणि संबंधित देशातील नियम यानुसार त्याचं रेटिंग ठरतं. अनेक अधिकृत रेटिंग पद्धतींमध्ये ५ स्टार हे सर्वोच्च रेटिंग आहे. त्यामुळे ७ स्टार हा अधिकृत दर्जा नसून हॉटेलच्या आलिशानपणाचं वर्णन करण्यासाठी वापरला जाणारा शब्द आहे.
3 STAR VS 5 STAR VS 7 STAR HOTELS
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