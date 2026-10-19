आईस्क्रीममध्ये टाकलं जाणारं व्हॅनिला नेमकं कसं तयार होतं?

Varsha Balhe
व्हॅनिला आईस्क्रीम खायला अनेकांना आवडतं. पण त्याला येणारा खास सुगंध आणि चव नेमकी कुठून येते, याचा कधी विचार केला आहे का? व्हॅनिला एका विशिष्ट वनस्पतीच्या शेंगांपासून मिळतो, तर त्याचा सुगंध कृत्रिम पद्धतीनेही तयार केला जातो.
HOW IS VANILLA MADE?
esakal
व्हॅनिला हा एका विशिष्ट प्रकारच्या ऑर्किड वनस्पतीच्या शेंगांपासून मिळतो. या शेंगांवर प्रक्रिया केल्यानंतर त्यांना खास सुगंध येतो. याच सुगंधाचा वापर आईस्क्रीम आणि इतर पदार्थांमध्ये केला जातो.
HOW IS VANILLA MADE?
esakal
व्हॅनिलाच्या वेलीला फुलं येतात. त्यांचं परागीकरण झाल्यानंतर त्यावर हिरव्या रंगाच्या शेंगा तयार होतात. या शेंगा पूर्ण वाढण्यासाठी अनेक महिने लागतात.
HOW IS VANILLA MADE?
esakal
शेंगा काढल्यानंतर त्यांच्यावर वाळवण्याची आणि प्रक्रिया करण्याची पद्धत वापरली जाते. या प्रक्रियेमुळे शेंगांचा रंग गडद होतो आणि त्यांना व्हॅनिलाचा खास सुगंध येऊ लागतो.
HOW IS VANILLA MADE?
esakal
प्रक्रिया केलेल्या शेंगांमधून त्यांचा सुगंध आणि चवीचे घटक काढले जातात. यासाठी पाणी आणि अल्कोहोल यांचं मिश्रण वापरलं जाऊ शकतं. या द्रवाला व्हॅनिला अर्क म्हणतात.
HOW IS VANILLA MADE?
esakal
व्हॅनिलाला सुगंध देणारा मुख्य घटक म्हणजे व्हॅनिलिन. हा घटक प्रयोगशाळेतही तयार करता येतो. त्यामुळे नैसर्गिक व्हॅनिलाच्या शेंगांवर पूर्णपणे अवलंबून राहावं लागत नाही.
HOW IS VANILLA MADE?
esakal
नैसर्गिक व्हॅनिला शेंगांपासून मिळतो आणि त्याच्या सुगंधात अनेक घटकांचा समावेश असतो. कृत्रिम व्हॅनिलामध्ये मुख्यतः तयार केलेल्या व्हॅनिलिनचा वापर होतो. त्यामुळे दोन्हींच्या सुगंधात आणि चवीत फरक जाणवू शकतो.
HOW IS VANILLA MADE?
esakal
नाही. काही आईस्क्रीममध्ये नैसर्गिक व्हॅनिला अर्क वापरला जातो, तर काहींमध्ये व्हॅनिला फ्लेवर देणारे घटक वापरले जातात. त्यामुळे आईस्क्रीमच्या पाकिटावरील घटकांची यादी वाचल्यास त्यात काय वापरलं आहे, हे समजू शकतं.
HOW IS VANILLA MADE?
esakal
Eat Coriander During Fasting
Sakal