बद्धकोष्ठता अन् पोटदुखीवर रामबाण उपाय; फक्त मूठभर या बिया खा!

Aarti Badade
काळजी करू नका! आहारात या ३ बियांचा समावेश करा आणि पोटाच्या समस्या कमी करा.
ओमेगा-३ फॅटी अॅसिडने समृद्ध,हार्मोनल संतुलन राखते,कोलेस्टेरॉल नियंत्रित ठेवते पण हे नेहमी बारीक करून खा!
भरपूर फायबरमुळे पचन सुधारते
बद्धकोष्ठता रोखते
पोट साफ ठेवते
टिप: नेहमी पाण्यात भिजवून खा!
अँटीऑक्सिडंट्सने समृद्ध
जळजळ आणि ताण कमी करते
पचन सुधारते आणि रोगप्रतिकारशक्ती वाढवते
दररोज मूठभर बिया खा
खाल्ल्यानंतर भरपूर पाणी प्या
जास्त खाणे टाळा
आरोग्य समस्या असल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या!
पोटदुखी आणि बद्धकोष्ठता दूर करण्यासाठी या ३ बिया करा आपल्या आहाराचा भाग! आरोग्य राहील तंदुरुस्त, आणि पोट होईल हलकं!
आहारात कोणताही बदल करण्याआधी डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
