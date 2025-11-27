हार्ट प्रॉब्लेम्सवर योगाचा उपाय! 5 मिनिटांच्या हातमुद्रांनी मिळवा अपार फायदे!

जीवनशैली आणि हृदयविकार

आजच्या चुकीच्या जीवनशैलीमुळे (Lifestyle) हार्ट अटॅकच्या समस्या लहान वयापासूनच वाढत आहेत; ज्यामुळे आर्टरीज ब्लॉक आणि रक्ताभिसरणात अडथळे निर्माण होतात.

मुद्रांचा परिणाम

योगा एक्सपर्ट्सच्या (Yoga Experts) मते, काही क्षणांसाठी केलेल्या हातांच्या मुद्रांमुळे (Yoga Mudras) हृदयाला दिलासा मिळतो आणि कार्यक्षमता वाढते.

पहिली मुद्रा (बोटांची हालचाल)

दोन्ही हातांच्या मधल्या बोटांना वाकवून, इंडेक्स फिंगर आणि छोट्या बोटाने पकडा; वाकवलेल्या बोटांना हलकेच वर-खाली ५ ते ७ मिनिटे हलवा.

दुसरी मुद्रा (मुठ्ठी आवळणे)

हाताची एकदा घट्ट मुट्ठी (Fist) करा आणि नंतर ती पूर्णपणे मोकळी सोडा; ही क्रिया सतत ५ मिनिटे केल्यास रक्ताभिसरण (Blood Circulation) सुधारते.

तिसरी मुद्रा (अंगठ्याची हालचाल)

तळहात पुढे धरून अंगठ्याला पुढे वाकवून तळहाताला स्पर्श करा आणि पुन्हा मागे आणा; ही मूव्हमेंट ३ ते ५ मिनिटे केल्यास स्नायूंना बळ मिळते.

मुद्रांचे मुख्य फायदे

या मुद्रांमुळे नसांना उत्तेजन मिळते, रक्तप्रवाह सुरळीत होतो, हार्ट आणि ब्रेनमधील सिग्नलिंग सुधारते.

परिणाम वाढवण्यासाठी

मुद्रांचा परिणाम जास्त चांगला हवा असेल तर, त्यात डीप ब्रीदिंगचा (Deep Breathing) समावेश करा; यामुळे शरीर रिलॅक्स होते आणि एंग्जायटी (Anxiety) कमी होते.

