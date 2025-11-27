हार्ट प्रॉब्लेम्सवर योगाचा उपाय! 5 मिनिटांच्या हातमुद्रांनी मिळवा अपार फायदे!

Aarti Badade
आजच्या चुकीच्या जीवनशैलीमुळे (Lifestyle) हार्ट अटॅकच्या समस्या लहान वयापासूनच वाढत आहेत; ज्यामुळे आर्टरीज ब्लॉक आणि रक्ताभिसरणात अडथळे निर्माण होतात.
योगा एक्सपर्ट्सच्या (Yoga Experts) मते, काही क्षणांसाठी केलेल्या हातांच्या मुद्रांमुळे (Yoga Mudras) हृदयाला दिलासा मिळतो आणि कार्यक्षमता वाढते.
दोन्ही हातांच्या मधल्या बोटांना वाकवून, इंडेक्स फिंगर आणि छोट्या बोटाने पकडा; वाकवलेल्या बोटांना हलकेच वर-खाली ५ ते ७ मिनिटे हलवा.
हाताची एकदा घट्ट मुट्ठी (Fist) करा आणि नंतर ती पूर्णपणे मोकळी सोडा; ही क्रिया सतत ५ मिनिटे केल्यास रक्ताभिसरण (Blood Circulation) सुधारते.
तळहात पुढे धरून अंगठ्याला पुढे वाकवून तळहाताला स्पर्श करा आणि पुन्हा मागे आणा; ही मूव्हमेंट ३ ते ५ मिनिटे केल्यास स्नायूंना बळ मिळते.
या मुद्रांमुळे नसांना उत्तेजन मिळते, रक्तप्रवाह सुरळीत होतो, हार्ट आणि ब्रेनमधील सिग्नलिंग सुधारते.
मुद्रांचा परिणाम जास्त चांगला हवा असेल तर, त्यात डीप ब्रीदिंगचा (Deep Breathing) समावेश करा; यामुळे शरीर रिलॅक्स होते आणि एंग्जायटी (Anxiety) कमी होते.
