मोमोज लव्हर्स सावधान! रोज खाल्ल्यास शरीराला बसतो मोठा फटका

Aarti Badade

मोमोजची लोकप्रियता

मोमोज हा स्वस्त, लोकप्रिय असला तरी, तो दररोज खाणे आरोग्यासाठी घातक ठरू शकते.

पोटदुखी आणि बद्धकोष्ठता

मोमोजचा थर रिफाईंड मैद्याचा (Refined Flour) असल्याने, फायबर कमी असल्यामुळे बद्धकोष्ठता (Constipation) आणि अपचन होते.

पौष्टिक असंतुलन

मोमोज रिकाम्या कॅलरीज (Empty Calories) देतात, ज्यामुळे आवश्यक जीवनसत्त्वे (Nutrients) मिळत नाहीत आणि पौष्टिक असंतुलन होते.

लठ्ठपणा आणि वजन वाढणे

दररोज अतिरिक्त कॅलरीज घेतल्याने शरीरात हळूहळू फॅट जमा होते आणि वजन वाढून (Weight Gain) लठ्ठपणा (Obesity) येतो.

मधुमेहाचा धोका

रिफाईंड पीठ रक्तातील साखरेची पातळी (Blood Sugar Level) वेगाने वाढवते, ज्यामुळे इन्सुलिन संवेदनशीलता कमी होऊन मधुमेह (Diabetes) वाढण्याचा धोका असतो.

हृदयाचे आरोग्य

तळलेले मोमोज आणि जास्त फॅट्स (Trans Fats) खराब कोलेस्ट्रॉल वाढवतात, ज्यामुळे उच्च रक्तदाब (High BP) आणि हृदयरोगाचा धोका वाढतो.

आम्लपित्त आणि चटणी

मोमोजमधील मैदा आणि मसालेदार चटणीमुळे (High Sodium) वारंवार आम्लपित्त (Acidity) आणि छातीत जळजळ (Heartburn) होण्याची समस्या होते.

