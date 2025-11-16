30 दिवस उपाशपोटी 'या' ३ फळांचा ज्यूस पिण ठरतो हेल्थचा सुपरडोस!

Anushka Tapshalkar
आवळ्यातील व्हिटॅमिन C, बीटातील अँटिऑक्सिडंट्स आणि गाजरातील बीटा-कॅरोटीन शरीराची रोगप्रतिकारक क्षमता वाढवतात. सर्दी-खोकला होण्याची शक्यता कमी होते.
Immunity
sakal
आवळा आणि गाजर कोलेजन वाढवतात, तर बीट रक्ताभिसरण सुधारते. यामुळे त्वचेचा नैसर्गिक ग्लो, टवटवी आणि तरुणपणा टिकून राहतो.
Glowing skin
sakal
आवळा आम्लपित्त संतुलित करतो, बीट यकृताचे डिटॉक्स करते आणि गाजरातील फायबर पोट साफ ठेवते. फुगणे, अपचन कमी होते.
sakal
बीट आणि गाजरातील आयर्न-फोलेट लाल रक्तपेशी वाढवतात. आवळा आयर्नचे शोषण वाढवतो. थकवा, कमजोरी कमी होऊन ऊर्जा वाढते.
कॅलरी कमी आणि पोषक जास्त असल्याने हा ज्यूस पोट भरलेले ठेवतो. आवळा मेटाबॉलिझम वाढवतो व फॅट ब्रेकडाउनला मदत करतो.
Weight Loss
sakal
बीटातील नायट्रेट्स व अँटिऑक्सिडंट्स रक्तदाब कमी करण्यात मदत करतात. रक्तप्रवाह सुधारतो आणि हृदयविकाराचा धोका कमी होतो.
heart health
sakal
गाजरातील व्हिटॅमिन A डोळ्यांचे आरोग्य सुधारते, बीट त्वचेला गुलाबी चमक देते आणि आवळा केसांसाठी सुपरफूड मानले जाते.
Mistakes to Avoid After Eating Any Meal
sakal