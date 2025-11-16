30 दिवस उपाशपोटी 'या' ३ फळांचा ज्यूस पिण ठरतो हेल्थचा सुपरडोस!

Anushka Tapshalkar

रोगप्रतिकारशक्ती वाढते

आवळ्यातील व्हिटॅमिन C, बीटातील अँटिऑक्सिडंट्स आणि गाजरातील बीटा-कॅरोटीन शरीराची रोगप्रतिकारक क्षमता वाढवतात. सर्दी-खोकला होण्याची शक्यता कमी होते.

Immunity 

त्वचा होते ग्लोइंग

आवळा आणि गाजर कोलेजन वाढवतात, तर बीट रक्ताभिसरण सुधारते. यामुळे त्वचेचा नैसर्गिक ग्लो, टवटवी आणि तरुणपणा टिकून राहतो.

Glowing skin

पचन सुधारते व डिटॉक्सिफिकेशन

आवळा आम्लपित्त संतुलित करतो, बीट यकृताचे डिटॉक्स करते आणि गाजरातील फायबर पोट साफ ठेवते. फुगणे, अपचन कमी होते.

Improves digestion |

हिमोग्लोबिन वाढते

बीट आणि गाजरातील आयर्न-फोलेट लाल रक्तपेशी वाढवतात. आवळा आयर्नचे शोषण वाढवतो. थकवा, कमजोरी कमी होऊन ऊर्जा वाढते.

Hemoglobin Levels

वजन कमी करण्यात मदत

कॅलरी कमी आणि पोषक जास्त असल्याने हा ज्यूस पोट भरलेले ठेवतो. आवळा मेटाबॉलिझम वाढवतो व फॅट ब्रेकडाउनला मदत करतो.

Weight Loss

हृदयाचे आरोग्य सुधारते

बीटातील नायट्रेट्स व अँटिऑक्सिडंट्स रक्तदाब कमी करण्यात मदत करतात. रक्तप्रवाह सुधारतो आणि हृदयविकाराचा धोका कमी होतो.

heart health

त्वचा, डोळे आणि केसांसाठी उपयुक्त

गाजरातील व्हिटॅमिन A डोळ्यांचे आरोग्य सुधारते, बीट त्वचेला गुलाबी चमक देते आणि आवळा केसांसाठी सुपरफूड मानले जाते.



