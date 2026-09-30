दिवसभराचा Stress कमी करायचा? रोज करा 'हे' योगा!

Aarti Badade
कामाचा ताण किंवा मानसिक थकवा जाणवत असेल, तर मोठ्या बदलांची गरज नाही; काही छोट्या सवयी मन हलके करण्यास मदत करू शकतात.
stress reduce habit
Sakal
कोणताही विनोद नसतानाही काही क्षण मुद्दाम हसण्याचा सराव करा; सुरुवातीला कृत्रिम वाटले तरी काही वेळाने हसू नैसर्गिक होऊ शकते.
stress reduce habit
Sakal
तीन दीर्घ श्वास घ्या आणि ‘ही ही ही, हा हा हा’ असे म्हणत हसण्यास सुरुवात करा; शेवटी एक दीर्घ श्वास घेऊन काही चांगल्या गोष्टींबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करा.
stress reduce habit
Sakal
लॅपटॉपसमोर सतत बसल्यामुळे मान, खांदे आणि पाठीवर ताण येऊ शकतो; त्यामुळे दर काही वेळाने काही सेकंद हलके स्ट्रेचिंग करा.
stress reduce habit
Sakal
शांत बसा आणि हळूहळू तीन दीर्घ श्वास घ्या; श्वास सोडताना अधिक वेळ द्या आणि हवेकडे लक्ष केंद्रित करा, यामुळे शरीराला रिलॅक्स होण्यास मदत होऊ शकते.
stress reduce habit
Sakal
एक किंवा दोन्ही हात छातीवर किंवा दंडावर ठेवा आणि स्वतःबद्दल सकारात्मक विचार करत काही क्षण शांत राहा; या सरावाला ‘सेल्फ-सूथिंग टच’ म्हणतात.
stress reduce habit
Sakal
लहान ब्रेक, श्वसनाचा सराव, स्ट्रेचिंग किंवा हास्य यापैकी जे सहज करता येईल ते निवडा; मात्र सतत किंवा तीव्र ताण जाणवत असल्यास तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे महत्त्वाचे आहे.
stress reduce habit
Sakal
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Sakal