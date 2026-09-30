दिवसभराचा Stress कमी करायचा? रोज करा 'हे' योगा!

Aarti Badade

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कामाचा ताण किंवा मानसिक थकवा जाणवत असेल, तर मोठ्या बदलांची गरज नाही; काही छोट्या सवयी मन हलके करण्यास मदत करू शकतात.

stress reduce habit

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Sakal

लाफ्टर योगा करून पाहा

कोणताही विनोद नसतानाही काही क्षण मुद्दाम हसण्याचा सराव करा; सुरुवातीला कृत्रिम वाटले तरी काही वेळाने हसू नैसर्गिक होऊ शकते.

stress reduce habit

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Sakal

लाफ्टर योगा कसा कराल?

तीन दीर्घ श्वास घ्या आणि ‘ही ही ही, हा हा हा’ असे म्हणत हसण्यास सुरुवात करा; शेवटी एक दीर्घ श्वास घेऊन काही चांगल्या गोष्टींबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करा.

stress reduce habit

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Sakal

छोटासा स्ट्रेचिंग ब्रेक घ्या

लॅपटॉपसमोर सतत बसल्यामुळे मान, खांदे आणि पाठीवर ताण येऊ शकतो; त्यामुळे दर काही वेळाने काही सेकंद हलके स्ट्रेचिंग करा.

stress reduce habit

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Sakal

तीन खोल श्वास घ्या

शांत बसा आणि हळूहळू तीन दीर्घ श्वास घ्या; श्वास सोडताना अधिक वेळ द्या आणि हवेकडे लक्ष केंद्रित करा, यामुळे शरीराला रिलॅक्स होण्यास मदत होऊ शकते.

stress reduce habit

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Sakal

स्वतःला प्रेमळ स्पर्श द्या

एक किंवा दोन्ही हात छातीवर किंवा दंडावर ठेवा आणि स्वतःबद्दल सकारात्मक विचार करत काही क्षण शांत राहा; या सरावाला ‘सेल्फ-सूथिंग टच’ म्हणतात.

stress reduce habit

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Sakal

तुमच्यासाठी योग्य सवय निवडा

लहान ब्रेक, श्वसनाचा सराव, स्ट्रेचिंग किंवा हास्य यापैकी जे सहज करता येईल ते निवडा; मात्र सतत किंवा तीव्र ताण जाणवत असल्यास तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे महत्त्वाचे आहे.

stress reduce habit

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Sakal

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Sakal

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