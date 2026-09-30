गुडघेदुखी आणि हृदयाचा काय संबंध? तज्ज्ञ काय सांगतात?

Aarti Badade

गुडघेदुखी परिणाम

गुडघेदुखीमुळे थेट हृदयरोग होत नाही; मात्र वेदनांमुळे शारीरिक हालचाल कमी झाली तर हृदयाच्या आरोग्यावर अप्रत्यक्ष परिणाम होऊ शकतो.

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गुडघेदुखीमुळे हालचाल का कमी होते?

चालताना, जिने चढताना किंवा व्यायाम करताना वेदना होत असल्याने अनेकजण हालचाल आणि व्यायाम टाळू लागतात.

knee pain heart risk

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Sakal

कमी हालचालीमुळे काय होऊ शकते?

दीर्घकाळ शारीरिक हालचाल कमी राहिल्यास वजन वाढणे, स्नायू कमकुवत होणे आणि शरीराची तंदुरुस्ती कमी होण्याची शक्यता असते.

knee pain heart risk

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Sakal

हृदयाच्या आरोग्यावर अप्रत्यक्ष परिणाम

नियमित व्यायाम कमी झाल्यास रक्तदाब, रक्तातील साखर, कोलेस्ट्रॉल आणि वजन यांसारख्या हृदयाशी संबंधित जोखमींवर परिणाम होऊ शकतो.

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Sakal

गुडघेदुखी असताना व्यायाम थांबवायचा का?

व्यायाम पूर्णपणे बंद करण्याची गरज नसते; वेदनेचे कारण आणि तीव्रता लक्षात घेऊन कमी ताण देणाऱ्या हालचाली निवडता येतात.

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कोणते व्यायाम करता येऊ शकतात?

पोहणे, स्थिर सायकल चालवणे, सपाट जागेवर आरामदायी चालणे किंवा तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने स्नायू मजबूत करणारे व्यायाम करता येऊ शकतात.

knee pain heart risk

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Sakal

फिजिओथेरपी ठरू शकते उपयुक्त

फिजिओथेरपीमुळे स्नायूंची ताकद, लवचिकता, तोल आणि गुडघ्याची हालचाल सुधारण्यास मदत होऊ शकते; मात्र व्यायाम हळूहळू वाढवणे महत्त्वाचे आहे.

knee pain heart risk

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Sakal

गुडघेदुखीकडे दुर्लक्ष करू नका!

सतत वेदना, सूज, गुडघा अस्थिर वाटणे किंवा चालण्यास त्रास होत असल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या; योग्य उपचारांमुळे सुरक्षितपणे सक्रिय राहण्यास मदत होऊ शकते.

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