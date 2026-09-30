गुडघेदुखी आणि हृदयाचा काय संबंध? तज्ज्ञ काय सांगतात?

Aarti Badade
गुडघेदुखीमुळे थेट हृदयरोग होत नाही; मात्र वेदनांमुळे शारीरिक हालचाल कमी झाली तर हृदयाच्या आरोग्यावर अप्रत्यक्ष परिणाम होऊ शकतो.
knee pain heart risk
Sakal
चालताना, जिने चढताना किंवा व्यायाम करताना वेदना होत असल्याने अनेकजण हालचाल आणि व्यायाम टाळू लागतात.
knee pain heart risk
Sakal
दीर्घकाळ शारीरिक हालचाल कमी राहिल्यास वजन वाढणे, स्नायू कमकुवत होणे आणि शरीराची तंदुरुस्ती कमी होण्याची शक्यता असते.
knee pain heart risk
Sakal
नियमित व्यायाम कमी झाल्यास रक्तदाब, रक्तातील साखर, कोलेस्ट्रॉल आणि वजन यांसारख्या हृदयाशी संबंधित जोखमींवर परिणाम होऊ शकतो.
knee pain heart risk
Sakal
व्यायाम पूर्णपणे बंद करण्याची गरज नसते; वेदनेचे कारण आणि तीव्रता लक्षात घेऊन कमी ताण देणाऱ्या हालचाली निवडता येतात.
knee pain heart risk
Sakal
पोहणे, स्थिर सायकल चालवणे, सपाट जागेवर आरामदायी चालणे किंवा तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने स्नायू मजबूत करणारे व्यायाम करता येऊ शकतात.
knee pain heart risk
Sakal
फिजिओथेरपीमुळे स्नायूंची ताकद, लवचिकता, तोल आणि गुडघ्याची हालचाल सुधारण्यास मदत होऊ शकते; मात्र व्यायाम हळूहळू वाढवणे महत्त्वाचे आहे.
knee pain heart risk
Sakal
सतत वेदना, सूज, गुडघा अस्थिर वाटणे किंवा चालण्यास त्रास होत असल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या; योग्य उपचारांमुळे सुरक्षितपणे सक्रिय राहण्यास मदत होऊ शकते.
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Sakal