30 सेकंदात झोप येण्याची ट्रिक माहितंय का?

संतोष कानडे
निद्रानाशाची समस्या आज सामान्य झाली आहे. अनेकांची रात्रीची झोप उडालीय.
निरोगी आयुष्यासाठी जसं आहार आणि व्यायाम गरजेचा असतो, तशी झोपही आवश्यक असते
सामान्यपणे माणसाला ७ ते ८ तास झोप ही हवीच. तर शरीराला आराम मिळतो.
पटकन् झोप येण्यासाठी एक ट्रिक अनेकजण वापरतात. ही अगदी सोपी ट्रिक आहे.
या ट्रिकचं नाव ४-७-८ असं आहे. मिलिट्रीमध्ये या ट्रिकचा वापर करतात.
यामुळे केवळ २० ते ३० सेकंदांमध्ये तुम्हाला झोप येऊ शकते. हे फारच सोपं आहे.
प्रथम चार सेकंद नाकाद्वारे श्वास घ्यावा. त्यानंतर ७ सेकंद श्वास होल्ड करावा.
त्यानंतर पुढे ८ सेकंद तोंडाद्वारे श्वास बाहेर काढावा. एकदा ही ट्रिक करावी
असं केल्यास तातडीने झोप येण्यास मदत होते. अनेकजण या ट्रिकचा वापर करतात.